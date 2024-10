MUITOS TALENTOS

Belo quer investir na carreira de ator após estreia no cinema: ‘Estou animado’

Cantor atua como taxista no filme "Caindo da Real"

Belo parece ter tomado gosto pela atuação após fazer algumas participações especiais em séries e programas de TV. Destaque no filme "Caindo na Real", o cantor revelou que a experiência no cinema foi decisiva para ele se dedicar mais aos estudos de artes cênicas.

“No cinema é a primeira vez, e estou muito animado. Estou curtindo muito atuar, já foram as séries e agora um longa, que estará nos cinemas. Espero que as pessoas gostem, e eu quero cada vez mais me aperfeiçoar”, disse o pagodeiro, em entrevista à revista Caras.