MCDONALD'S NO PRECINHO

Big Mac será vendido por R$ 7 na Black Friday; confira ofertas

Clientes ainda podem ganhar um cheeseburger grátis

A Méqui Friday está de volta e com novas ofertas em todo o país. Os clientes do McDonald's podem comprar Big Mac por apenas R$7,00 e ainda ganhar um cheeseburger grátis.

Para conseguir as promoções, é preciso estar atento às regras. O sanduiche gratuito será oferecido até o próximo domingo (10) e é ofertado para membros do programa de fidelidade Meu Méqui. Ao realizar uma compra identificada, os clientes ganham 12 mil pontos extras, que podem ser trocados por um Cheeseburger grátis.

Já o clássico Big Mac será ofertado por apenas R$ 7, para a primeira compra identificada via Peça e Retire ou McDelivery até o dia 17 de novembro. Mais ofertas serão divulgadas pelo fast food ao longo do mês.

"A cada ano, nossa missão é transformar a Méqui Friday em um evento ainda maior e memorável – e nesta edição não será diferente. Estamos trazendo ofertas e vantagens exclusivas para que nossos consumidores possam curtir essa temporada economizando e, claro, com aquele sabor inconfundível que só o Méqui oferece", destaca Sergio Eleutério, diretor de marketing do McDonald's no Brasil.