BBB 24

Boninho apaga vídeo nas redes sociais e pede desculpas por ‘besteiras’ que disse

O diretor do BBB, Boninho, apagou um vídeo que publicou na tarde desta terça (19), prometendo a entrada de um argentino na casa mais vigiada do Brasil. Ele fez outro post em seguida dizendo que o planejamento para a semana na verdade é diferente. A ação foi tomada depois do diretor receber críticas por afirmar que o argentino iria "dar em cima das meninas".

Mais cedo, o diretor disse que a produção iria fazer uma “trollagem” com os brothers do BBB24, com o argentino entrando fingindo ser participante do reality em outro país. Ele iria dizer que o rapaz havia sido trocado em intercâmbio com Yasmin Brunet e uma das missões dele na casa seria "seduzir" as meninas, causando ciúmes nos rapazes.