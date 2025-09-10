Brandão estreia show Paisagens Sonoras no Gamboa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Doris Miranda
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 06:00
O cantor e compositor Brandão estreia o show Paisagens Sonoras nesta quinta-feira (11), às 19h, no Teatro Gamboa. Natural de Feira de Santana, o artista apresenta um repertório autoral que reflete suas vivências e influências musicais, unindo pop, MPB e ritmos baianos em uma fusão entre tradição e contemporaneidade.
O setlist inclui canções inéditas e outras já conhecidas de seu público, como Tô Louco Pra Te Ver e Alegria da Bahia, finalistas do Festival de Música da Rádio Educadora FM em 2022 e 2023, que juntas já somam mais de 500 mil reproduções no Spotify. Os singles Teu Caminhar e Nosso Carnaval também farão parte da apresentação. Além disso, o show prestará homenagens a Gilberto Gil e Caetano Veloso.
“Essa será a minha primeira vez tocando meu trabalho autoral desde que me mudei para Salvador. Estrear em um espaço como o Teatro Gamboa é um passo muito importante para a minha carreira. Será uma oportunidade de as pessoas conhecerem de fato o que tenho para apresentar”, celebra Brandão. No palco, o artista será acompanhado pelos cantores Lucas Gerbazi e Karen Cuzco.
O show faz parte do projeto Fica, Gamboa!. O teatro, com 50 anos de história, há 18 anos gerido pela Associação Teatro Gamboa, enfrenta o desafio de adquirir o imóvel onde funciona para evitar seu fechamento. Reconhecido como espaço de resistência e fomento à arte independente em Salvador, o teatro conquistou prioridade na compra em valor simbólico, mas precisa do apoio coletivo para garantir a aquisição e os reparos necessários. A campanha está no Catarse.
SERVIÇO - Brandão no show ‘Paisagens Sonoras’ | quinta (11), às 19h, no Teatro Gamboa | ingressos: R$ 40 e R$ 20, à venda no Sympla.