Bruna Biancardi confirma nome da filha com Neymar Jr

Durante o chá de revelação que Neymar e Bruna Biancardi promoveram no último sábado, 24, na mansão do jogador de futebol, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, o atleta se empolgou e deixou escapar que a bebê que o casal está esperando se chamará Mavie.



Após repercussão na internet, o nome da menina foi confirmado por Bruna nesta segunda-feira, 26. Ela publicou uma foto nos stories do Instagram, em que aparece com a mão na barriga, com a seguinte legenda: "Ma: minha Vie: vida".