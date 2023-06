Bruna Biancardi e Neymar fazem festança de chá revelação

Após a publicação de Neymar, Bruna Biancardi optou por não se posicionar publicamente. No sábado (24), no entanto, a influenciadora usou o Instagram para fazer quase 30 publicações sobre o chá revelação do filho do casal. O bebê é uma menina.



"Estávamos tão ansiosos por esse momento. Não vemos a hora de te conhecer pessoalmente, filha! Você é o nosso maior presente!", disse Bruna.



A influenciadora postou fotos com os convidados e mostrou os detalhes do evento. Já o jogador se manteve discreto, e publicou apenas uma foto de suas meias, uma azul e uma rosa, para o evento.