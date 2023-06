O que Neymar fez não me surpreende: 'Nem a traição, nem o pedido de desculpas'

Eu acho que essa situação envolvendo Neymar expõe muito mais os amigos do menino que nunca cresce em suas atitudes do que o próprio Neymar. Todos nós já o conhecemos. Neymar é uma das figuras mais importantes e influentes do futebol brasileiro atualmente, isso é inegável. O cara sabe jogar! O problema, talvez, seja ele, com mais de trinta anos, sempre se colocar no lugar de alguém que está aprendendo o básico. É importante ressaltar que todos nós temos muito a aprender ao longo da vida, não importa se temos vinte ou cinquenta anos. É admirável aqueles que entendem que a vida é uma eterna escola. No entanto, isso não significa que a vida seja um eterno jardim de infância.

Por isso, o que Neymar fez não me surpreende. Nem a traição à namorada grávida no Dia dos Namorados, nem o pedido de desculpas. Ali, na atitude e no gesto do "quem me conhece sabe", está o puro suco de Neymar. É o que ele é. Um menino entediado com a fama que está sempre disposto a brincar com o sentimento dos outros. O que talvez seja surpreendente são os aplausos e comentários de muitas pessoas que sabemos que estão aplaudindo as ‘desculpas’ apenas por ser uma desculpa do menino. Seria melhor para os amigos de Neymar se ele postasse e fechasse o playground dos comentários, assim evitaria o constrangimento daqueles que ainda fingem que Neymar está disposto a aprender com seus erros.