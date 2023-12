Bruna Marquezine ganha joia inspirada no Pikachu avaliada em R$ 140 mil

Bruna Marquezine ganhou uma joia da grife Tiffany & Co e mostrou o presente nas redes sociais. Embaixadora da marca, ela recebeu um pingente de ouro amarelo 18k do Pikachu, o personagem mais importante da franquia, de uma coleção limitada.



Mostrando a joia, a atriz ainda brincou sobre a parceria entre Tiffany & Co e Pokémon. "É o Pikachu com diamante! Nada pode ser melhor do que isso!", comentou ela nos Stories do Instagram.