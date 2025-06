ENTRETENIMENTO

BTS planeja retorno para 2026 e reforça papel estratégico na economia da Coreia do Sul

Shows da banda podem gerar mais de US$ 920 milhões por apresentação

M Márcia Luz

Gabriela Cruz

Publicado em 29 de junho de 2025 às 13:00

BTS no show "Yet To Come in Busan", realizado em 15 de outubro de 2022 Crédito: reprodução

Menos de uma semana após a dispensa completa do serviço militar obrigatório, os sete integrantes do BTS já movimentam a cena pop com agendas solo intensas. O primeiro a ser liberado, Jin, concluiu o alistamento em 12 de junho de 2024 e, desde então, lançou dois álbuns, participou de ações promocionais e se prepara para sua primeira turnê solo. Entre os destaques, está sua participação surpresa no lançamento de Mission: Impossible – The Final Reckoning, em Seul. A entrevista com Tom Cruise foi exibida no episódio 35 do programa Run Jin, no canal Bangtan TV, em 20 de maio de 2025, após contato direto da equipe de Cruise com a de Jin.>

J-Hope, dispensado em 17 de outubro de 2024, encerrou sua turnê solo e agora foca na divulgação de Killin’ It Girl. Em entrevistas recentes, antecipou o retorno do BTS: à Apple Music 1, em maio, afirmou que o grupo deve se reunir "rapidamente" para planejar os próximos passos. “Vai ser uma energia absurda”, disse. À Weverse Magazine, em 2023, já havia declarado: “Quando estivermos juntos novamente, vai ser impactante”.>

Desde a pausa em 2022, motivada pelo alistamento obrigatório para homens entre 18 e 28 anos (o BTS pôde adiar até os 30 por alteração na lei), todos os integrantes seguiram com projetos solo. Jin, por exemplo, lançou o single Echo no mês passado. A expectativa pelo retorno cresceu com as dispensas recentes de RM, V, Jimin, Jungkook e SUGA, completando o ciclo militar. A liberação coincidiu com junho, mês em que o grupo celebrou 12 anos de estreia.>

O comeback completo está previsto para março de 2026, segundo fontes da Hybe divulgadas pela imprensa sul-coreana. Além dos fãs, o mercado econômico acompanha atentamente. A Forbes estima que o BTS contribui com US$ 4,65 bilhões anuais ao PIB da Coreia do Sul. O Instituto Coreano de Cultura e Turismo calcula que um único show do grupo pode gerar até US$ 920 milhões. As projeções mais recentes apontam vendas anuais de até 1,87 trilhão de won (cerca de R$ 7,3 bilhões), reforçando o papel estratégico do grupo para turismo, cultura e economia. O Banco da Coreia também atribui ao BTS o crescimento nas exportações culturais, com superávit de US$ 114,7 milhões no primeiro trimestre de 2019.>

SUGA (Min Yoongi, 31 anos)

Dispensado em 21 de junho, SUGA surpreendeu ao doar 5 bilhões de wons (cerca de R$ 19 milhões) ao Hospital Severance, onde ajudou a fundar o Min Yoongi Treatment Center, voltado a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Durante sete meses, ele usou seus finais de semana livres para ensinar instrumentos e promover musicoterapia. O projeto foi mantido em sigilo a pedido do artista, para preservar a privacidade das crianças.>

Jin (Kim Seokjin, 31 anos)

Já Jin estreou neste sábado (28) sua primeira turnê solo mundial, intitulada RunSeokjin Ep. Tour, com shows em Goyang, na Coreia do Sul, com transmissão ao vivo pela plataforma Weverse. A turnê contempla 18 apresentações em nove cidades, incluindo Chiba, Osaka, Anaheim, Dallas, Londres e Amsterdã, com término previsto para 10 de agosto.>

Os shows celebram os álbuns Happy (novembro de 2024) e Echo (maio de 2025). O segundo disco alcançou o 3º lugar na Billboard 200 e emplacou o single “Don’t Say You Love Me” no Top 100 do Reino Unido.>

J-Hope (Jung Hoseok, 31 anos)

Após o sucesso da turnê mundial Hope on the Street, J-Hope está promovendo o single ‘Killin’ It Girl (feat. GloRilla), com apresentações em programas coreanos, incluindo uma performance no M Countdown. O rapper também roubou a cena no desfile masculino da Louis Vuitton em Paris, no último dia 24, e já tem retorno internacional agendado: será headliner do Lollapalooza Berlin no dia 13 de julho, às 20h15, com um show de 1h30 no palco principal.>

Jungkook (Jeon Jungkook, 27 anos)

Jungkook está nos Estados Unidos, onde trabalha em sua próxima campanha com a Calvin Klein e prepara o segundo álbum solo e uma turnê, ainda sem confirmação oficial da HYBE. Nas redes, compartilhou com os fãs: “Jungkook’s New Era Begins”. Considerado um dos nomes mais esperados da música atual, o astro inicia um novo ciclo artístico.>

RM (Kim Namjoon, 30 anos)

No Art Basel, na Suíça, RM foi destaque como embaixador da Samsung Art TV — parceria que elevou as ações da marca em 3%. No evento, falou sobre sua paixão por arte e o desejo de abrir uma galeria. Com 2,9 bilhões de streams no Spotify, consolida sua carreira solo também como curador cultural.>

Jimin (Park Jimin, 29 anos)

No último dia 21, Jimin recebeu o Korean Wave Special Award no Seoul Music Awards 2025, em reconhecimento ao seu papel na disseminação global da cultura coreana. O artista liderou as votações internacionais, impulsionado pelo forte apoio do fandom ARMY. Em 2024, ele já havia sido premiado com um Bonsang, consolidando sua posição como um dos principais nomes da nova era Hallyu. Poucos dias após a premiação, o cantor também quebrou um novo recorde nas redes sociais: seu vídeo fazendo o challenge de Killin’ It Girl se tornou o mais visualizado do Instagram em 24 horas, atingindo 52,4 milhões de views.>

V (Kim Taehyung, 29 anos)

V contou em lives que trabalha em um novo projeto, ainda em segredo. Enquanto isso, viralizou no TikTok com a coreógrafa Lee Jung Lee, dançando Don’t Drop That Thun Thun. O vídeo já ultrapassou 70 milhões de views no TikTok e 69 milhões no Instagram. Foi sua primeira performance desde o fim do serviço militar. A dupla já havia viralizado em 2024 com What’s Your Fantasy?, de Ludacris.>

Compromisso com causas sociais

Os integrantes do BTS têm um histórico sólido de apoio a causas sociais, realizando doações expressivas para instituições ligadas à saúde, educação e desastres naturais — muitas vezes sem buscar visibilidade. SUGA apoiou crianças com câncer e vítimas de incêndios florestais. Jin destinou recursos a pacientes com doenças raras em países pobres. Namjoon doou para a promoção da cultura sul-coreana e para uma escola de música para deficientes auditivos. Jungkook repassou 1 bilhão de wons ao Hospital Infantil da Universidade Nacional de Seul. >

Jimin colaborou com fundações educacionais e com o Fundo da Camaradagem do Exército. J-Hope apoiou pesquisas sobre doenças infantis e se uniu a Jimin para ajudar vítimas de terremotos na Síria. V também ajudou vítimas de incêndios e apoia causas infantis por meio de doações anônimas. Inspirados pelo grupo, os fãs frequentemente se mobilizam em ações solidárias, ampliando o impacto positivo dessas iniciativas.>

Fãs ganham documentário

A relação entre o BTS e seu fandom será celebrada no documentário Forever We Are Young, com estreia em 30 de julho nos cinemas. Dirigido por Grace Lee e Patty Ahn, o filme destaca o papel transformador do ARMY na trajetória do grupo, com relatos de fãs ao redor do mundo — como na convenção ReactorCon, no Texas, e em escolas de dança na Coreia. A produção mostra como o ARMY é um movimento intergeracional, diverso e socialmente engajado, que ajudou a impulsionar o BTS ao estrelato global. Mais do que fãs, os admiradores do grupo são retratados como agentes de impacto cultural e coletivo, em uma conexão que transcende a música.>