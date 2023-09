Cachoeira no Abaeté e fita do Bonfim: Salvador vira cenário de terror em série

A série "The Changeling - Sombras de Nova York" estreou no último dia 8 de setembro, na Apple TV, e apesar de ter uma cidade americana no nome, seu enredo tá muito mais próximo dos baianos. A obra conta como uma viagem a Salvador amaldiçoou a protagonista Emma (Clark Backo) e sua família.



Na ficção, a Lagoa do Abaeté, no bairro de Itapuã, é uma região mística e proibida, sobre a qual Emma foi alertada a evitar, contudo, ignorando os avisos, ela vai à lagoa - que na série tem uma cachoeira - e encontra uma suposta bruxa (interpretada pela brasileira Teca Pereira). A bruxa então amarra uma fitinha do Senhor do Bonfim no pulso de Emma, que faz seus tradicionais três desejos. Mas antes de ir embora, ela é advertida para que, sob nenhuma hipótese, corte a fita até que os sonhos se realizem.