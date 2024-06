DE VOLTA AO LAR

Cachorra de Cauã Reymond que foi envenenada recebe alta e ator comemora: 'Sextou com ela em casa'

Dois cachorros do ator foram envenenados no último dia 7 de junho

O ator Cauã Reymond utilizou as redes sociais nesta sexta-feira (14) para compartilhar uma boa notícia com o público. É que Shakira, cadela do artista que foi envenenada, recebeu alta. Na publicação, Cauã compartilhou registros ao lado da cachorra e comemorou: “Sextou com ela em casa”.