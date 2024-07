ARTE

Cajazeiras recebe 3ª edição do Tabuleiro Cultural neste sábado (13)

Evento artístico será gratuito

Da Redação

Publicado em 8 de julho de 2024 às 14:00

Tabuleiro Cultural

O Tabuleiro Cultural, uma mostra artística com artes integradas, celebra sua 3ª edição no Espaço Cultural Boca de Brasa Cajazeiras, em Salvador, no próximo sábado (13) a partir das 18h. A entrada é gratuita.

“Ao longo das edições contamos com mestre de cerimônias, musicistas, poetas e artistas visuais. O Tabuleiro Cultural é uma iniciativa que tem a intenção de valorizar as artes e os artistas de Cajazeiras e promover a democratização do acesso a arte e cultura”, afirma o produtor Davi Assunção.

“Com o objetivo de criar um circuito de arte na periferia, em especial no bairro de Cajazeiras, a programação conta com performances musicais, visuais e a poesia tem um papel. A noite de sábado (13) vai contar com a participação dos artistas Naira Bispo, A Soma, JACA (Juventude Ativista de Cajazeiras), Cairo Poeta e Maria Rita Gomes”, acrescenta a diretora artística Manuela Sampaio.