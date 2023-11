Calor, arrastão e desrespeito: baianos criticam falta de organização após show adiado

Fãs baianas da cantora Taylor Swift, que enfrentaram longas filas na porta do Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, dizem ter sofrido com o calor escaldante e sensação térmica de 48°C. Elas revelam a tristeza após a divulgação da morte da psicóloga Ana Clara Benevides, 23 anos, na noite do primeiro show na cidade, e a frustração com o cancelamento da segunda apresentação por causa das temperaturas extremas, quanto já estavam dentro do estádio.

Algumas fãs da cantora americana saíram de Salvador dias antes do evento, outras foram na madrugada de sábado (18) e chegaram no Rio com o dia amanhecendo para acompanhar a apresentação da artista internacional. A notícia do cancelamento só foi divulgada por volta das 17h, quando boa parte do público já estava dentro do estádio.

A enfermeira Luana Andrade, de 27 anos, conseguiu chegar por volta das 16h e 30 minutos ao Engenhão. A situação foi descrita por ela como "a maior falta de respeito que já passou" e "traumatizante".

Ao CORREIO, a profissional da área da saúde relatou que, já na abertura do portão, houve confusão. Dentro do estádio, ela percebeu que havia ventiladores apenas na pista premium e, mesmo assim, em pouca quantidade para o volume de fãs que estavam na área.

Horas antes do show, o ministro da Justiça Flávio Dino havia informado em sua conta no X (antigo Twitter), que estava permitido a entrada de garrafas de plástico com água no estádio.

Entretanto, conforma Luana, estavam dando água já do lado de fora, mas a entrada das garrafas foi vetada: "Só copo, não deixaram a gente entrar com garrafa".

Ela e as amigas foram para o show utilizando serviço de transporte que leva passageiros do hotel para o local do evento. Porém, quando a apresentação da Taylor Swift foi adiada, a empresa disse que não poderia buscá-las por volta das 17h, porque o retorno estava agendado apenas para as 21h.

Mirela Santos, administradora, disse que sofreu uma queda de pressão e teve crise de ansiedade quando foi anunciado o adiamento da apresentação para a segunda-feira (20). Ela, que estava na pista, afirmou que teve o sonho destruído, já que não poderá ficar para a outra apresentação devido ao trabalho.

"Além de eu ter que voltar para Salvador no domingo (19) sem ver a Taylor, ainda tive que vivenciar um arrastão próximo ao estádio. Perdi meu cartão do SUS nessa corrida, pegamos uma tempestade na cidade, e o transporte por aplicativo dando mais de R$ 200 em um trajeto que seria por volta de R$ 50. Uma falta de organização, de humanidade e respeito, já que eles deveriam ter anunciado ainda na manhã de sábado. Vi pessoas passando mal, tendo queimaduras nas pernas devido ao metal que cobria o chão do estádio, e nada foi feito", disse.

De acordo com informações divulgadas pela TV Band, o arrastão próximo ao estádio na verdade foi uma confusão com um entregador de comida. O homem foi confundido com um criminoso armado pelo público, o que causou pânico por quem passava pelo local.

Muitos fãs se abrigaram dentro de uma rede de fast-food com medo da situação. Policiais armados da equipe do Grupamento de Ações Táticas do Rio entraram na lanchonete, mas apenas o entregador estava no subsolo no estabelecimento.

A jornalista, colunista do CORREIO e empresária Vanessa Brunt, é fã da 'loirinha' desde os 13 anos e, agora com 28, tentou realizar o sonho de assistir à apresentação de Taylor Swift. Ela chegou na fila às 6h.

Brunt, que entrou em seu casamento com a música de Taylor, ainda relatou que, devido ao calor extremo, estava tentando se cuidar ao máximo, já que sofre com asma: "Fiquei lá, sofrendo minha asma, meu calor, com minha bombinha, na fila, para entrar e ficar perto da grade. Lá dentro estava até melhor do que lá fora porque na fila estava insuportável".

Ela já tinha comprado o ingresso da 'Love Fest', festival de música de Taylor que desembarcaria no Brasil em 2019/2020, mas foi cancelado devido à pandemia da covid-19. E, como todos os fãs que compraram passaporte para o festival de três anos atrás, comprou o show que seria, inicialmente, realizado neste sábado (18).

Vanessa Brunt relatou que precisou remarcar a passagem de avião para terça (21) e cancelar diversos compromissos que teriam em Salvador na segunda-feira (20), já que vai ficar para assistir à apresentação no dia que foi estabelecido após o adiamento.

Além disso, Vanessa contou que vários fãs tiveram que procurar outros hotéis pois os que foram alugados estavam com valores exorbitantes para mais diárias, além do valor dos transportes por aplicativo, que aumentaram drasticamente com a confusão. "Um caos completo", disse Vanessa.

"Ontem xinguei muito a Taylor, mas, sinceramente, a culpa não é dela, não, pensando racionalmente. Ela tomou a frente para fazer o que eles não estavam permitindo", opinou Luana. "Eles pensaram muito no sábado, criando o caos e decepção para todos. Anos esperando ela e agora volto para Salvador sem vê-la", lamenta Mirela.

O que diz a Justiça?

O advogado Paulo André Mettig Rocha, especialista em Defesa do Consumidor, explicou que, a partir do momento que o evento não acontece, a pessoa tem o direito de pedir o ressarcimento e poderá entrar na Justiça caso ocorram problemas para receber o valor de volta.

"A partir do momento que você teve despesas para ir para o show, você tem a chamada 'indenização por perdas e danos'. Então, com isso, tem a questão do valor investido para hospedagem, passagem, valor também que pode ser trazido como dano moral, por causa da frustração do consumidor por não ter a oportunidade de ver seu ídolo por circunstâncias que eles não causaram. Seria possível, em uma ação indenizatória que precisa ser ajuizada na justiça, requerer não só a devolução do dinheiro, como todos esses extras que foram investidos para o show e o pedido de dano moral em virtude da questão do abalo intimo que a situação causou", explica.

O advogado comenta ainda que, caso o consumidor não tenha dinheiro para entrar na Justiça com advogado particular, há a possibilidade da ajuda da Defensoria Pública juizado ao Procon. No entanto, a pessoa não poderia receber todos os valores investidos, como hospedagem e passagem, além de alimentação e outras situações pessoais. "Com isso, a pessoa precisaria ir à Justiça para conseguir as situações extras. Uma situação como essa seria solucionada na Justiça, e não no Procon", explica.

Passagens aéreas

A Gol Linhas Aéreas informou no sábado (18) que já estava ciente da situação dos fãs e fez flexibilizações com os passageiros que estavam com as passagens compradas. Segundo a empresa, o valor da passagem pode ficar como crédito com a companhia, sem a necessidade de pagamento da taxa de cancelamento, e o fã poderá também ter a isenção da taxa de remarcação para remarcações em voo nos próximos 12 meses.

Já a Latam Brasil, também ciente com a situação dos fãs de Taylor Swift, informou que flexibilizou os voos programados, saindo do Rio de Janeiro entre 19 e 20/11 - alterações podem ser feitas gratuitamente de 21 a 26/11, conforme a disponibilidade de assentos.

A Azul Linhas Aéreas emitiu um comunicado informando que os clientes estão isentos da taxa de cancelamento da passagem, podendo deixar o valor em créditos para compra de passagens ou isenção da taxa de remarcação para um voo da Azul.

Para aqueles que ainda não conseguiram, é necessário entrar em contato com a companhia aérea, seja por redes sociais ou ligação, e fazer a remarcação.

Cancelamento do show

A Time For Fun (T4F), empresa responsável pelos shows de Taylor Swift no Brasil, informou a política de reembolso da apresentação que foi adiada de sábado (18) para segunda-feira (20).