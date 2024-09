REFORMAS

Candyall Ghetto Square receberá ensaios de Claudia Leitte, Timbalada e Carlinhos Brown no verão 2025

Em conversa com o Alô Alô Bahia, Fábio Almeida, sócio-diretor da Join Entretenimento, assegura que o novo projeto, assim como os ensaios da Timbalada, vai respeitar os horários do bairro, garantindo que as apresentações aconteçam de maneira harmoniosa com a comunidade local.