Cantor baiano lança primeiro álbum com jogada de marketing cheia de bom humor

Ítalo Melo tem 22 anos e lançará Frenesim em Outubro; single do álbum estreia hoje no Youtube

Publicado em 2 de setembro de 2024 às 12:49

“Você viu Ítalo Melo?” Na semana passada, essa pergunta estampou cartazes tipo lambe-lambe colados pelas ruas de Salvador juntamente com a imagem de um jovem. Não se tratava de um desaparecimento ou calote, mas de uma campanha criativa e uma oportunidade para conhecer um artista que, com seu R&B romântico e composições para cantores como Léo Santana e Delacruz, tem despontado na cena nacional e já acumula cerca de 250 mil ouvintes mensais no Spotify. Se você ainda não viu Ítalo Melo, não se preocupe, vamos te apresentar.

Soteropolitano, o cantor de 22 anos começou a cultivar seu interesse pela música na infância, brincando de cantar em sua casa e nas ruas de Brotas, bairro onde cresceu. A inclinação para as artes foi ainda mais incentivada quando Ítalo ingressou na Escola Reitor Miguel Calmon-Sesi Retiro, onde ficou até a adolescência: “Quando entrei no Sesi, a música realmente aflorou na minha vida. Comecei a entrar em vários projetos que envolviam cantar, tocar, não só na unidade em que eu estudava, mas em outras unidades em Salvador e tudo isso com o apoio dos meus colegas, da direção e de professores, que influenciaram muito”, relembra.

Em 2018, Ítalo decidiu criar um Instagram e um canal no YouTube para publicar covers de músicas, apostando em explorar seu talento. Os vídeos rapidamente viralizaram, fazendo com que ele lançasse seu primeiro single autoral, Surtadinha. Posteriormente, lançou o primeiro EP, Ecleticamente, em 2021. “Foi tudo bem independente e com a ajuda dos amigos, da minha família e de TX [produtor]. Na época, não tinha empresário, nem contatos. Meus conhecidos me ajudaram com o clipe, divulgando, e foi fluindo de uma forma muito natural”, explica.

Cartazes que anunciavam o novo single de Italo Melo Crédito: Nine Four Records/Divulgação

Eclético

A virada de chave para Ítalo veio quando conheceu Anderson Talisca (ex-Bahia), jogador de futebol que tem um selo musical para lançar novos nomes no rap, trap e R&B e que também tem um projeto musical próprio. “Foi uma época muito difícil na minha vida, porque foi quando minha mulher estava grávida. Então, já não estava mais estudando, tinha parado de fazer música para poder trabalhar numa empresa de telemarketing; depois, veio a pandemia. E aí surgiu a luz que foi Talisca”, desabafa.

Inicialmente, ele compunha para Talisca e tinha acesso aos estúdios para produzir projetos pessoais. Em 2022, após um encontro com o jogador em Salvador, as funções mudaram, e Ítalo ganhou um empresário.

De lá pra cá, lançou singles, projetos audiovisuais, participou de eventos, como o Festival Hit 2023 e 2024 e o Trap All Black; e fez sucesso entre o público com as músicas Minissaia e Seu Fã, que, juntas, somam mais de 10 milhões de reproduções no Spotify.

Autodenominado como um cantor romântico, Ítalo explora, na maioria de suas letras, temas ligados aos relacionamentos, emoções e amor, permeando pelo R&B, trap e rap. ítalo, porém, afirma que não descarta outros gêneros.

“Eu nasci entre a música gospel, da parte da minha mãe, e a axé music, do meu pai. E eu sou a soma dessas coisas (risos) e me considero um artista eclético. Eu posso fazer uma quantidade de músicas ou gostar de um gênero, mas não me prendo a isso, sabe? Se eu estou querendo fazer um pagode, eu vou fazer. Se eu estou querendo fazer um pop, um afrobeat, ou se eu tiver que misturar, também vou. Porque eu gosto de arte, de música”, diz.

Criatividade

O próximo passo da carreira de Ítalo Melo será o lançamento do seu primeiro álbum de estúdio, Frenesim, que sai dia 4 de outubro e teve o single Perigosamente liberado nas plataformas de streaming na última sexta-feira (30). Já o videoclipe da canção, que estreia hoje (2) no YouTube, teve uma primeira mostra especial nos cinemas para aqueles que se depararam com os cartazes pela cidade. Bastava ler o QR Code na imagem e garantir sua ida ao cinema, onde foram exibidos, além do clipe, um mini doc sobre a trajetória de Ítalo e prévias do disco.

“No processo de pensar a divulgação do álbum, a gente teve essas duas ideias do lambe-lambe e do cinema. A pergunta do cartaz tem a ver com uma ideia do clipe que é ‘O que você faria se tivesse seu ídolo por um dia?’. Queríamos trazer o fanatismo, os anos 2000, das revistas, de ser fã mesmo. Só que a gente queria impactar o público, então, ao invés de só postar no Instagram, pensamos nos cartazes e nessa ‘investigação’”, explica.