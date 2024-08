NÃO HÁ INDÍCIOS DE CRIME

Cantor Nahim morreu por intoxicação por cocaína e traumatismo craniano, aponta laudo

A polícia não descarta também que o traumatismo tenha sido fator determinante para a morte do cantor. O exame toxicológico também encontrou remédios sedativos no organismo de Nahim, mas eles não teriam efeito direto na sua morte.

O 1º Distrito Policial (DP) do município, que investigava o caso como morte suspeita a esclarecer, enviou um relatório final do que foi apurado para à Justiça, mas como não há indícios de crime, é provável que o Ministério Público peça o arquivamento do caso.