Cantor sertanejo Milionário é internado às pressas após sofrer AVC isquêmico

O cantor sertanejo Milionário, que fez dupla com José Rico, precisou ser internado às pressas na última segunda-feira (20) após sofrer um AVC isquêmico. Ele deu entrada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Beneficência Portuguesa em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.