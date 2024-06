MAMÃE

Cantora Maraísa revela desejo de engravidar: ‘Estou me preparando’

Dupla sertaneja com Maiara, a cantora Maraísa está planejando engravidar

A cantora Maraísa revelou que está planejando engravidar. Dupla sertaneja com a irmã, Maiara, a artista mato-grossense afirmou estar “tomando remédios” para favorecer a gestação.

“Estou tomando remédios para engravidar e estou na minha fase de que, o que vier, vai vir. Eu sou inteligente, porque sei que estou me preparando para um momento”, disse ao site Conceito Sertanejo.

Conhecida pelos sucessos do sertanejo “Morena de Goiania”, “A culpa é nossa”, “Todo mundo menos você” e outros hits do gênero musical, a cantora forma a dupla Maiara & Maraísa com a irmã desde 2013.