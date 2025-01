NAS REDES

Cantora vítima de comentários racistas de Ana Paula Minerato se pronuncia após MP arquivar denúncia

Ananda é integrante do grupo de pagode Melanina Carioca

Minerato publicou uma frase após a decisão do órgão vir a público: "É que no final... o bem sempre vence o mal". A loira completou com "o bem e a verdade". Na sequência, a empresária de Minerato, Michele Farid, compartilhou o mesmo trecho e legendou: "E um dia, ela vai vir contar toda a verdade para vocês. Muitas coisas que vocês não souberam".

A denúncia de racismo contra a ex-apresentadora da Band se baseava no áudio que vazou no ano passado, quando ela criticou a cantora Ananda usando termos racistas como "mina do cabelo duro". O MP-SP, no entanto, argumentou que não havia "provas suficientes" para prosseguir com a investigação.