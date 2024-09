NUA AOS 17 ANOS

Capa da playboy que gerou polêmica nos anos 80 volta à mídia após documentário das Paquitas

Na capa, ela aparece com o famoso casaco vermelho, uma calcinha amarela e a tão desejada bota branca das paquitas. "Depois das chacretes, as xuxetes. Ela é a primeira. Nos shows da Xuxa, era a lourinha que ficava no fundo do palco ajudando a animar a garotada. E como animava!", dizia a abertura de seu ensaio na "Playboy".

Em diversos momentos, a modelo chorou no ensaio, causando briga com o fotógrafo Jr Duran, que se irritou com a jovem. Os dois ficaram dois dias sem se falar até retomarem com o ensaio. "As que apareço com um moletom são as melhores fotos. São as únicas em que apareço sorrindo e feliz. As outras estou com cara de choro", contou ela no canal "Clube da Vip", no YouTube, em 2022.