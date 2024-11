CONFISSÃO

Carlinhos Maia conta que usou sucesso para humilhar as pessoas e Ivete Sangalo o fez rever atitudes

O humorista comentou como essa postura teve impacto negativo na sua carreira

Anna Luiza Santos

Publicado em 15 de novembro de 2024 às 12:37

Carlinhos Maia no PodPah Crédito: Reprodução

Durante participação no podcast PodPah, o influenciador Carlinhos Maia contou que usou o auge da sua carreira para “humilhar as pessoas”.

Maia revelou que ficou "deslumbrado" por ter o segundo perfil mais visto do mundo no Instagram em 2018, atrás apenas da socialite Kim Kardashian e destacou que na época era o "número um do Brasil", permitindo que o sucesso o fizesse se sentir "o dono do mundo".

"Eu fui ladeira abaixo porque vieram tantos cancelamentos. Eu me deslumbrei, comecei a humilhar as pessoas. Foi um momento em que comecei a humilhar sim algumas pessoas. Ia para a internet e esbravejava, [pensei] 'sou o dono do mundo, tudo que eu disser é lei'. E não foi bem assim. E veio esse cancelamento que foi bem merecido", confessou.

Participação do humorista no podcast PodPah:

O humorista ainda contou algumas consequências desses atos na sua carreira. “Passei um ano sem subir meu número de seguidores, estava no auge da vaidade, do dinheiro, da bajulação e as portas foram se fechando. Os famosos pararam de me seguir”, contou.

Carlinhos Maia ainda relembrou que foi um conselho de Ivete Sangalo que o fez rever suas atitudes e falas públicas.