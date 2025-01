FESTA EM DOBRO

Carnaval no Rio vai ter anúncio dos vencedores do Oscar, diz presidente da Liesa

Independente do resultado da premiação, há planos para uma homenagem ao longa

Carol Neves

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 08:20

Ainda Estou Aqui Crédito: Reprodução

O Carnaval deste ano será especial, com celebrações em dobro. A cerimônia do Oscar, marcada para o dia 2 de março, vai coincidir com o período da festa. Esse ano, uma indicação histórica para o filme "Ainda Estou Aqui", que concorre em várias categorias, empolgou os brasileiros. Em entrevista ao Gshow, Gabriel David, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa ), confirmou que o desfile na Sapucaí também terá a divulgação dos vencedores das escolas de samba. >

David explicou que a organização ainda está definindo a logística para compartilhar as novidades do Oscar com o público presente na Sapucaí. No mesmo dia, o local receberá os desfiles das escolas Unidos de Padre Miguel, Imperatriz, Viradouro e Mangueira. "A nossa ideia, a grosso modo, é poder falar um pouquinho do que está acontecendo no Oscar para todo mundo que está ali, entendendo que somos o maior movimento cultural desse País", comentou o presidente da Liesa.>