CasaCor Bahia: espaço da designer Dolores Landeiro conecta natureza e arte

Visitação custa R$ 90

Publicado em 4 de outubro de 2024 às 16:58

Living do Apartamento Crédito: Divulgação/Gabriela Daltro

Até o dia 6 de novembro, a CasaCor Bahia 2024 apresenta um espaço exclusivo para a designer de interiores Dolores Landeiro. Com uma trajetória de mais de 30 anos e uma série de prêmios, Landeiro apresenta sua 13ª participação no evento com o sofisticado ambiente "Living do Apartamento". Com 92m², o espaço no Bahia Othon Palace, combina elegância, contemporaneidade e uma curadoria artística reunindo obras de renomados artistas que lançam um convite para dialogar sobre natureza e sustentabilidade. A entrada no evento custa R$ 90. O espaço pode ser visitado das 15h às 22h.

“Neste espaço, busquei criar uma experiência sensorial que une arte e natureza, convidando as pessoas a refletirem sobre a importância da sustentabilidade em nosso cotidiano. Cada elemento aqui foi escolhido cuidadosamente para transmitir uma mensagem sobre a harmonia entre o ser humano e o meio ambiente”, compartilha Landeiro.

A sala dá enfase à presença de obras de artistas de renome, como Frans Krajcberg, que inspirou o espaço, além de Marcelo Kruschewsky, Rodrigo Bivar, Ticiana Landeiro e Andrea Fiamenghi. Grande parte das obras foi selecionada do acervo da Paulo Darzé Galeria, incluindo fotografias de Mário Cravo Neto e João Farkas, e pinturas de Rodrigo de Castro e Henrique Oliveira. As esculturas de Paulo Pereira e Frans Krajcberg também fazem parte da composição do espaço, que busca refletir a conexão entre arte e natureza.

Living do Apartamento Crédito: Rodrigo Bivar e Henrique Oliveira

Fotografias

No espaço de Dolores, são exibidas fotografias de grandes nomes da arte visual, como João Paulo Farkas, Mário Cravo Neto, Andrea Fiamenghi e Ticiana Landeiro. Entre as obras de destaque, está a fotografia icônica do Quadrado de Trancoso, capturada por João Paulo Farkas. Com uma carreira sólida, Farkas já foi correspondente fotográfico para as revistas Veja e IstoÉ, além de editor de fotografia. Suas obras integram acervos de prestígio no Brasil e no exterior, como o International Center of Photography (ICP) em Nova York e o Maison Européenne de la Photographie, em Paris, ao lado de mestres da fotografia como Henri Cartier-Bresson, Sebastião Salgado e Robert Frank. A sua foto exposta no Living é do acervo da Galeria Paulo Darzé.

A arte de Andrea Fiamenghi, nascida em São Paulo e criada na Bahia, destaca sua profunda conexão com a natureza e o candomblé. A peça exposta na sala é uma fotografia de uma baiana em um terreiro de candomblé, que representa essa forte relação com os elementos culturais e espirituais da Bahia.

Outro grande nome no espaço é Mário Cravo Neto (1947-2009), fotógrafo, desenhista, escultor e cineasta baiano, que se destacou especialmente na fotografia. Em sua produção, temas como a natureza, o povo da Bahia e a religiosidade, principalmente o candomblé, aparecem em evidência. Suas fotografias, reconhecidas internacionalmente, estão em coleções de instituições como o MoMA em Nova York, o Stedelijk Museum em Amsterdã e o Museo Reina Sofía em Madri.

Além disso, há a fotografia “Saudação à Iemanjá” de Ticiana Landeiro, que retrata uma baiana numa pequena embarcação durante os festejos de 2 de fevereiro. Apaixonada pelo mar, que é tema de muitas de suas obras, Ticiana possui formação profissional em fotografia pelo Instituto de Criatividade, Artes e Novas Tecnologias (Portugal), além de projetos documentais expostos em Lisboa e publicados na revista Time Out de Lisboa.

Pinturas

As pinturas de Rodrigo de Castro, Rodrigo Bivar e Henrique Oliveira integram a composição do espaço ao evocar a essência da natureza e do solo baiano, criando um ambiente harmonioso e acolhedor.

As obras de Rodrigo de Castro misturam elementos figurativos com abstrações, explorando a intersecção entre o real e o imaginário. Já as pinturas de Rodrigo Bivar destacam paisagens e elementos naturais, capturando a beleza do ambiente ao seu redor. Esta obra faz parte do acervo da Galeria Paulo Darzé. Henrique Oliveira cria uma conexão fascinante entre os elementos urbanos e naturais, explorando a relação entre o orgânico e o estrutural. Ele utiliza madeira reciclada como um elemento central, transformando descarte em beleza e conferindo uma nova vida e significado às suas criações.

Esculturas

Já as esculturas de Paulo Pereira, Frans Krajcberg e Marcelo Kruschewsky harmonizam com a paleta de cores terrosas e os tons de cerâmica, combinados com o uso extensivo da madeira.

As obras de Paulo Pereira são reconhecidas por sua profunda relação com a natureza, utilizando formas orgânicas e texturas que evocam a rica fauna e flora do Brasil. Frequentemente compostas por materiais naturais, suas esculturas dialogam com o meio ambiente, refletindo uma conexão íntima com o território.

O artista e ativista polonês naturalizado no Brasil, Frans Krajcberg, por outro lado, é reconhecido por sua abordagem pioneira em arte ecológica. Suas esculturas, muitas vezes compostas por madeira recuperada e outros materiais encontrados, transmitem uma mensagem sobre a preservação ambiental.

Marcelo Kruschewsky traz uma perspectiva construtivista às suas criações. Seus quadros apresentam uma combinação de formas geométricas e uma paleta de cores vibrantes, explorando a interação entre o espaço e a luz. Além disso, suas esculturas de mesa refletem um equilíbrio entre arte e funcionalidade, incorporando elementos que provocam a reflexão sobre a forma e a matéria.

