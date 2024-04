APOIO

Caso Anderson Leonardo: Buchecha pede doação de sangue para vocalista do Molejo

O cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, segue internado em um hospital do Rio de Janeiro em estado delicado para tratar o câncer na região inguinal. O colega de profissão, Buchecha, se manifestou sobre o assunto.

"Oi gente, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para pedir a vocês que continuem indo no HemoRio ou no posto de coleta mais próximo para fazer a doação de sangue de qualquer tipo para o nosso querido Anderson Leonardo, que está nesse momento precisando muito e a gente conta com o apoio de vocês", iniciou.