Caso Gal Costa: Plano de saúde da cantora foi cancelado por falta de pagamento

Wilma e Gal Costa foram casadas por anos. Crédito: Reprodução

A cantora Gal Costa, que morreu aos 77 anos em novembro de 2022, ainda está com o nome circulando na mídia após a polêmica envolvendo a viúva e empresária, Wilma Petrillo.



A baiana, sempre reservada em relação à vida pessoal, não sabia que estava com a vida financeira conturbada, até mesmo em situações envolvendo o plano de saúde. Isso porque, segundo o jornal Extra, a famosa descobriu que estava com as mensalidades do seguro saúde vencidas.

Dois meses antes da sua morte, em setembro, ela conseguiu fazer a cirurgia para a retirada de um nódulo na fossa nasal direita no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. No entanto, quase que o procedimento não foi realizado devido à falta de pagamento do plano.

Uma fonte que trabalhava na correta de seguros que vendeu o plano à cantora, revelou que não só o de Gal, mas também o plano de saúde de Wilma foi cancelado.

Com a saúde debilitada naquela altura do campeonato, o plano de saúde teve de abrir uma permissão extraordinária para realizar o procedimento em Gal, após ameaças de WIlma com advogados.