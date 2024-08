CONFIRA

Cauã Reymond treina boxe com os baianos Hebert Conceição e Popó

O ator Cauã Reymond compartilhou, nesta terça-feira (6), através das redes sociais, registros ao lado dos pugilistas baianos Hebert Conceição e Popó. No vídeo, o trio aparece treinando boxe, em clima de diversão e descontração. “Ontem foi dia de treininho com os maiores! Ídolos. Que privilégio“, escreveu o ator.

Na publicação, Cauã ainda agradeceu pela visita e orientações e brincou: “Será que agora consigo vaga nas Olimpíadas de 2028?”. Nos comentários, os seguidores reagiram ao encontro. “No meu coração, você já tem medalha de ouro @cauareymond”, escreveu uma. “Me chama meu patrão. Só lenda no treino”, elogiou o cantor Baco Exu do Blues. “@cauareymond será Medalha de Ouro com esses professores”, declarou outra.