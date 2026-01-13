COMIDA

Centro Histórico acrescenta mais um tesouro ao seu patrimônio

Restaurante dos chefs Fabricio Lemos e Lisiane Arouca aposta na cozinha brasileira contemporânea

Ronaldo Jacobina

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 12:10

Croquete, steak tartare e taco de camarão: entradinhas Crédito: Fotos: Leonardo Freire/Divulgação

Estive três vezes no Ori Rooftop. Na primeira, passei rapidamente para dar um abraço no meu amigo Gil, um dos melhores maîtres desta cidade e o timoneiro deste novo empreendimento dos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, do Grupo Origem, instalado no terraço de um casarão retrofitado na Rua Chile. Na segunda, fui num fim de tarde para encontrar amigos e curtir o sunset que o promoter Ginno Larry comandava lá. Tomei um ou dois drinques, experimentei uma ou outra entradinha e, como era de se esperar, tudo era muito bom. Fiquei de voltar. Na última quarta-feira (7), aproveitei a visita de um amigo paulistano na cidade e o levei para apresentar o lugar, desta vez com a intenção de almoçar. E a sorte estava do meu lado, quer dizer, do nosso lado, porque lá estava Cadu Moura, o subchefe executivo do Grupo Origem, que leva dia e noite circulando de uma casa à outra. Daí que não preciso explicar o que aconteceu naquela tarde. Mas, vou fazê-lo, afinal não é todo dia que a gente é servido por um chef que tem no currículo passagens por casas estreladas Brasil a fora, e que é finalista da primeira edição do programa Mestre do Sabor, da Rede Globo.

Panelinha de frutos do mar Crédito: Divulgação

Embora tenha olhado o cardápio, pedi ao chef que fosse mandando os pratos, que me surpreendesse. E assim foi uma festa, vale dizer, que começou com um shot de cajá de boas-vindas, seguido de abarajé (um dos clássicos de Fabrício Lemos que está em alguns dos seus restaurantes). Foi uma sessão de entradinhas bem esticada, começando com um Taco de Camarão que é diferente do que está em outros cardápios do grupo: este é acompanhado de vinagrete de maçã verde. Depois teve Steak Tartare, Pão Delícia Prensado e Croquete de Cupim, este último, sequinho como deve ser. Já estava pronto para passar para as entradas, propriamente ditas, quando botei o olhão no prato da moça da mesa ao lado, que me encantou.

Arroz de polvo Crédito: Divulgação

O prato, eu quero dizer. Não sabia do que se tratava, mas não conseguia tirar o olho grande de lá. “É o mix de folhas, senhor”, disse o gentil garçom. Desviei a vista da comida da vizinha e dirigi o olhar para o cardápio. Estava lá: Mix de Folhas + Tangerina + Gorgonzola + Praline de Castanhas + Camarão crocante. Ufa! Muito nome pra um prato que me chamou a atenção mesmo foi pela porção generosa do itens crocantes, sobretudo o camarão que vem numa porção de 100g. Resisti. Desta vez, é bom esclarecer. Mas logo voltarei para iniciar a farra de gulodices por esta sugestão do chef.

Peixe marinado Crédito: Divulgação

Antes de passar para a etapa seguinte, ou seja, a dos pratos principais, o chef Cadu Moura nos sugeriu que provássemos a Panelinha de Frutos do Mar. “É o prato preferido do chef Fabricio Lemos, eu acho que devem experimentar”. Quem iria recusar? E que bom que não recusamos, porque a dita panelinha vem com camarão, lula, polvo e lambreta, cozidos num molho bisque de frutos do mar, aquela preparação clássica francesa feita para criar uma base saborosa e intensa que, adicionada ao leite de coco, ajuda a suavizar o sabor picante e a garantir aquela cremosidade que todo mundo gosta e, que fica deslumbrantemente saborosa quando “chuchada” no pão de Copioba que acompanha o prato.

Sol de cajá Crédito: Divulgação

Principais? Sim, encaramos. Mas vale ressaltar que compartilhamos, eu e meu amigo. E juntos aplaudimos as duas sugestões do chef Cadu: um Arroz de Polvo com Fumeiro, agrião e aioli; e um Cupim de Panela acompanhado de musseline de mandioquinha. O primeiro, um retrato da perfeição, especialmente pelo ponto certinho da cocção dos tentáculos do molusco que “desmanchavam na boca”, como disse meu companheiro de mesa. O mesmo eu diria do corte bovino que derretia a cada garfada, era reforçada pela suavidade da musseline que vou te contar: neste momento em que a descrevo, me volta aquele gosto inesquecível na boca. Sim, estávamos satisfeitos, mas não poderíamos sair de lá sem o drinque sugerido por meu amigo Gil, que é também um sommelier respeitado, e bem feitor de bebidinhas, é bom dizer. Especialmente o Sol de Cajá que é uma mistura elegante de cajá, sumo de limão, água de coco salgada, tequila e vermute rose. Além de tudo, é belo!

Casal Perfeito Crédito: Divulgação

E o que dizer das sobremesas de Lisiane Arouca? Meu Deus! Difícil foi escolher (e compartilhar) entre as opções que levam sua premiada assinatura. Mas fui, ou melhor, fomos moderados. Optamos pelo Casal Perfeito, a Queijadinha que eu já conhecia do Megiro, só que a do Ori Rooftop, leva, além do creme de queijo e do brigadeiro de goiabada, dois outros acompanhamentos que não vou contar aqui pra te deixar com água na boca e com vontade de ir lá, almoçar ou jantar, apreciando a vista do patrimônio arquitetônico do nosso belíssimo Centro Histórico.

Serviço:

Ori Rooftop - @orirooftop

Rua da Misericórdia, nº 1.

Reservas: 71 98156 5595