Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

César Romero era um mestre no uso de formas e cores vibrantes

Artista era natural de Feira de Santana e construiu uma sólida carreira como crítico de arte

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 06:00

Artista plástico e colunista do CORREIO, César Romero em sua casa-atelê no bairro da Graça
Artista plástico e colunista do CORREIO, César Romero em sua casa-atelê no bairro da Graça Crédito: Marina Silva

César Romero tinha um conhecimento enciclopédico de arte. Mas, isso não queria dizer que seus estudos eram de difícil acesso. Quem o conhecia já sabia que César passava adiante as informações que tinha de um jeito muito descontraído. Aos mais próximos, acrescentava sempre uma graça, uma piada espirituosa, uma fofoca irresistível. Os leitores da coluna semanal que assinava há mais de quatro décadas no caderno de cultura do CORREIO tinham à disposição informações sobre eventos, artistas e estilos que fizeram escola no mundo das artes plásticas.

Natural de Feira de Santana, César Romero morreu na noite desta segunda-feira (6), aos 75 anos, em sua casa, no bairro da Graça. Segundo amigos, ele, que morava sozinho, estava sendo alimentado por uma cuidadora quando passou mal. Uma unidade do Samu foi chamada para tentar reanimá--lo mas o artista não resistiu. A Polícia Civil investiga a suspeita de que a morte tenha sido causada pelo engasgo. Outra suspeita é que tenha sofrido também um aneurisma. “Ele faleceu ontem [segunda] à noite, por volta das 21h. Ele estava um tanto, vamos dizer, fragilizado ultimamente. Eu até estive na casa dele na semana passada, mas não era nada que se esperasse que pudesse vir a óbito”, relatou o restaurador José Dirson Argolo. Ainda não há informações sobre o sepultamento.

Cesar Romero

César Romero foi um grande divulgador das artes plásticas na Bahia por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Cesar Romero por Divulgação
César Romero foi um grande divulgador das artes plásticas na Bahia por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Cesar Romero por Divulgação
César Romero foi um grande divulgador das artes plásticas na Bahia por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Cesar Romero por Divulgação
Cesar Romero por Divulgação
Cesar Romero por Reprodução
1 de 8
César Romero foi um grande divulgador das artes plásticas na Bahia por Marina Silva/Arquivo CORREIO

Amigo de César desde a juventude, Argolo lembrou o início da amizade, ainda nos anos 1970, quando os dois eram estudantes - Romero cursava medicina na Universidade Federal da Bahia (Ufba) e Argolo frequentava a Escola de Belas Artes. “Acompanhei toda a carreira dele como pintor, jornalista, escritor. César era um homem de muitos talentos, porque, além de excelente pintor, ele era também um artista gráfico, fazia logomarcas”, disse.

Crítica sólida

Além das artes plásticas, César Romero teve uma trajetória diversificada. Além de colunista do jornal CORREIO, escreveu sobre arte em revistas e jornais desde o fim da década de 1970. Ele também foi cantor e gravou discos com interpretações de clássicos da MPB. Em paralelo, como era médico psiquiatra, dividia o tempo para continuar clinicando em consultório.

Era também muito celebrado como crítico de arte e integrava a Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA), a Association International des Arts Plastiques (AIAP) e a International Association of Art, da Unesco, da qual recebeu, em 1979, o título de Personalidade do Ano, Homem Destaque do Nordeste.

Sempre que podia, escrevia a respeito da profissão: “Os principais pilares do sucesso de um artista visual são. uma galeria de prestígio que o represente; uma caligrafia que o identifique; viver com dignidade do seu ofício e um livro que resuma sua trajetória pessoal e artística”, escreveu na coluna publicada em janeiro de 2024. Na coluna de 14 de abril deste ano, disse: “O artista é um trabalhador como outro qualquer. Apenas lida com um produto peculiar que se realiza no plano sensível. Em meio ao campo do trabalho, o que lhe dá relevo é o produto final e seu poder inventivo no campo da renovação da linguagem artística”.

Ao longo de quase meio século de arte profissional, César lançou diversos livros, entre eles BRamante, que teve texto de apresentação assinado pelo crítico Jacob Klintowitz. Foi também tema da obra A Brasilidade na Pintura de César Romero, escrita pela filósofa e crítica de arte Mirian de Carvalho. Entre as principais exposições internacionais, destacam-se a Primitive Paintings from Bahia, em Washington (1973), e as coletivas em Hannover, Colônia e Berlim, na Alemanha, e em Barcelona, Madri, Bilbao, na Espanha, e Lisboa, em Portugal, no início dos anos 1980.

A Secretaria de Cultura da Bahia divulgou nota lamentando a morte do artista plástico, descrito como “uma das mais respeitadas vozes na crítica de arte na Bahia”. Segundo a SecultBA, a Bahia perde “uma potência nas Artes, na Cultura e na poesia feita com traços e cores”.

Veja obras de César Romero

César Romero pintando por Divulgação
As faixas com os símbolos do candomblé eram uma das marcas de César por Divulgação
As faixas com os símbolos do candomblé eram uma das marcas de César por Divulgação
Enigmas por Divulgação
Obra da exposição BRamante por Divulgação
Obra de Cézar Romero por Divulgação
Obra da exposição BRamante por Divulgação
Pintura de César Romero por Reprodução
As faixas com os símbolos do candomblé eram uma das marcas de César por Divulgação
Obra de Cézar Romero por Divulgação
Faixas Emblemáticas, 1989. Acrílica sobre tela, 80,00 cm x 80,00 cm por Divulgação
Obra da exposição BRamante por Divulgação
Tamboretes de Festas de Largo da Bahia, 1983 por Divulgação
Obra da exposição BRamante por Divulgação
1 de 14
César Romero pintando por Divulgação

Geometrismo

A produção artística de César Romero, em suporte papel, começou com a produção de gravuras, abarcando o período de 1977 a 1988. São litogravuras e serigravuras, com estampas distribuídas nas séries: Imaginárias, Paisagens com Faixas Emblemáticas, Arraias e Faixas Emblemáticas.

No início dos anos 80, descobriu os Tamboretes das Festas de Largo da Bahia, e se encantou pelo geometrismo pintado nos banquinhos. No período de 1981 a 1992, o artista reinventa e reproduziu em fotografias 215 imagens, o que lhe gerou prêmios em Salões de Artes Oficiais e exposições Individuais em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Santa Catarina e no Distrito Federal.

A conceituada crítica de arte Matilde Matos, que acompanhou toda a trajetória do feirense, escreveu que “a arte de César Romero se baseia num constante processo de síntese em torno dos seus símbolos”, e que seu trabalho “leva o espectador a decifrar seus motivos, pois afirma seus temas de modo tão exato, que o seu intento prevalece claro”.

Mais recentes

Imagem - Canela Fina comemora 15 anos com show gratuito no Dia das Crianças e videoclipe inédito

Canela Fina comemora 15 anos com show gratuito no Dia das Crianças e videoclipe inédito
Imagem - Filme de Iñárritu, Amores Brutos volta aos cinemas em 4K

Filme de Iñárritu, Amores Brutos volta aos cinemas em 4K
Imagem - Ex-BBBs baianos exaltam natureza e força dos nordestinos

Ex-BBBs baianos exaltam natureza e força dos nordestinos

MAIS LIDAS

Imagem - Rede de varejo fecha duas unidades nos shoppings Barra e da Bahia
01

Rede de varejo fecha duas unidades nos shoppings Barra e da Bahia

Imagem - Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola
02

Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola

Imagem - Casal é preso em hotel de luxo após golpe milionário com revendas de carros em Salvador
03

Casal é preso em hotel de luxo após golpe milionário com revendas de carros em Salvador

Imagem - Concurso de prefeitura tem salários de até R$ 5,3 mil para jornada de 20h
04

Concurso de prefeitura tem salários de até R$ 5,3 mil para jornada de 20h