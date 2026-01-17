COMIDA

Chez Bernard lança cardápio com assinatura do novo chef

O novo menu preserva os clássicos da casa e acrescenta outras criações com um olhar mais contemporâneo

Ronaldo Jacobina

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 05:00

Filé Chateubraind agora é para compartilhar e é finalizado na mesa Crédito: Totti CEO/Divulgação

Na última quarta-feira (14), fui conhecer o novo cardápio do restaurante Chez Bernard que pela primeira vez ganhou a assinatura de seu atual chef, Igor Almeida, que no segundo semestre do ano passado assumiu a cozinha da tradicional casa francesa, que este ano completa 63 anos. Mas, para nossa alegria, o atual menu manteve os clássicos lá no lugarzinho deles, como tinha que ser. Continuam intocáveis o Escargot de Bourgigne, o Steak Tartare, os maravilhosos Coquilles Saint-Jacques, o Steak au Poivre e todos os pratos da culinária francesa que garantem o sucesso da casa há mais de seis décadas. Embora sempre fique tentado a pedir um deles, me mantive firme ao meu propósito de experimentar as novas criações do novo comandante da cozinha.

Mousse de fígado de pato com geleia de cajá e praliné de castanha de caju Crédito: Totti CEO/Divulgação

Verdade que alguns deles já haviam sido apresentados no jantar de comemoração do último aniversário da casa, mas de lá pra cá, estes foram aprimorados e se tornaram dignos de entrar num cardápio nobre como o da casa fundada pelo chef francês Bernard Goethals (1935-2009), hoje sob o comando dos meus amigos Ademar e Veronica Lemos, com quem tive a honra de dividir a mesa.

Camarões picados na faca, aioli, abacate fresco e chips de banana da terra Crédito: Totti CEO/Divulgação

A proposta, segundo Igor Almeida, valoriza a tradição francesa com um olhar contemporâneo. “Incorporamos toques sutis de sabores regionais sem perder a identidade que a casa construiu ao longo de mais de 60 anos”, explica. No menu de entradas as novidades chegam em forma de Mousse de Foie Gras que é servido com geleia artesanal de cajá; de Medalhão de Camarões servido com abacate e chips de banana-da-terra; a Terrine Rústica de porco e de vitelo acompanhado de picles caseiro e o Soufflé de Queijo Gruyère.

Medalhão de lombo suíno com molho Périgueux, azeite trufado e arroz negro Crédito: Totti CEO/Divulgação

Além disso, alguns clássicos foram revisitados, como a Sopa de Cebola em sua versão original, coberta com crosta de massa folhada. Entre os pratos principais, o cardápio agora inclui o clássico Entrecôte Com Fritas, Medalhão de Lombo Suíno acompanhado de arroz negro, com molho Périgueux, que leva demi-glace, azeite trufado e vinho do porto. Do mar o cardápio traz o Linguado na Manteiga com alcaparras e purê de aipo, e o Salmão Grelhado servido com ovas de mujol e musseline de batata-doce.

Souflé de queijo gruyère Crédito: Totti CEO/Divulgação

Filé de linguado Crédito: Totti CEO/Divulgação

O menu contempla também sugestões de “petit comité”, com opções para compartilhar, como o Filé Chateaubriand servido com batatas, com a opção de escolha entre molhos clássicos (béarnaise, bordelaise ou poivre), além de uma Paleta de Cordeiro assada lentamente no próprio molho, que vem acompanhada de batatas gratinadas.

Verrine de frutas vermelhas e crumble Crédito: Totti CEO/Divulgação

O chef também acrescentou novas opções de sobremesas com criações como a Verrine de Frutas Vermelhas, o clássico Bolo Ópera e uma releitura do mousse de chocolate em três texturas, além do Éclair recheado de creme de baunilha com chocolate ao leite e cobertura de chocolate ao leite.

Gâteau Opéra com ganache de chocolate, toque de café e pimenta dedo-de-moça. Crédito: Totti CEO/Divulgação

Seja para conhecer as novidades do menu seja para se render aos pratos tradicionais da autêntica cozinha francesa, o Chez Bernard segue firme como um clássico que, assim como os vinhos, só melhora com a idade.

Serviço:

@chezbernard

Rua Gamboa de Cima, 11 – Dois de Julho

Reservas: (71) 99911-1130