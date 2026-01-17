Chez Bernard lança cardápio com assinatura do novo chef

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ronaldo Jacobina
Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 05:00
Na última quarta-feira (14), fui conhecer o novo cardápio do restaurante Chez Bernard que pela primeira vez ganhou a assinatura de seu atual chef, Igor Almeida, que no segundo semestre do ano passado assumiu a cozinha da tradicional casa francesa, que este ano completa 63 anos. Mas, para nossa alegria, o atual menu manteve os clássicos lá no lugarzinho deles, como tinha que ser. Continuam intocáveis o Escargot de Bourgigne, o Steak Tartare, os maravilhosos Coquilles Saint-Jacques, o Steak au Poivre e todos os pratos da culinária francesa que garantem o sucesso da casa há mais de seis décadas. Embora sempre fique tentado a pedir um deles, me mantive firme ao meu propósito de experimentar as novas criações do novo comandante da cozinha.
Verdade que alguns deles já haviam sido apresentados no jantar de comemoração do último aniversário da casa, mas de lá pra cá, estes foram aprimorados e se tornaram dignos de entrar num cardápio nobre como o da casa fundada pelo chef francês Bernard Goethals (1935-2009), hoje sob o comando dos meus amigos Ademar e Veronica Lemos, com quem tive a honra de dividir a mesa.
A proposta, segundo Igor Almeida, valoriza a tradição francesa com um olhar contemporâneo. “Incorporamos toques sutis de sabores regionais sem perder a identidade que a casa construiu ao longo de mais de 60 anos”, explica. No menu de entradas as novidades chegam em forma de Mousse de Foie Gras que é servido com geleia artesanal de cajá; de Medalhão de Camarões servido com abacate e chips de banana-da-terra; a Terrine Rústica de porco e de vitelo acompanhado de picles caseiro e o Soufflé de Queijo Gruyère.
Além disso, alguns clássicos foram revisitados, como a Sopa de Cebola em sua versão original, coberta com crosta de massa folhada. Entre os pratos principais, o cardápio agora inclui o clássico Entrecôte Com Fritas, Medalhão de Lombo Suíno acompanhado de arroz negro, com molho Périgueux, que leva demi-glace, azeite trufado e vinho do porto. Do mar o cardápio traz o Linguado na Manteiga com alcaparras e purê de aipo, e o Salmão Grelhado servido com ovas de mujol e musseline de batata-doce.
O menu contempla também sugestões de “petit comité”, com opções para compartilhar, como o Filé Chateaubriand servido com batatas, com a opção de escolha entre molhos clássicos (béarnaise, bordelaise ou poivre), além de uma Paleta de Cordeiro assada lentamente no próprio molho, que vem acompanhada de batatas gratinadas.
O chef também acrescentou novas opções de sobremesas com criações como a Verrine de Frutas Vermelhas, o clássico Bolo Ópera e uma releitura do mousse de chocolate em três texturas, além do Éclair recheado de creme de baunilha com chocolate ao leite e cobertura de chocolate ao leite.
Seja para conhecer as novidades do menu seja para se render aos pratos tradicionais da autêntica cozinha francesa, o Chez Bernard segue firme como um clássico que, assim como os vinhos, só melhora com a idade.
Serviço:
@chezbernard
Rua Gamboa de Cima, 11 – Dois de Julho
Reservas: (71) 99911-1130
Serviço de Valet