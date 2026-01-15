Experiência K-Day promove imersão na cultura sul-coreana no Palacete Tirachapéu

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Gabriela Cruz
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 12:37
A Experiência K-Day – “Uma imersão na cultura sul-coreana” acontece no próximo sábado (17), em Salvador, promovendo uma vivência que aproxima o público de diferentes expressões culturais da Coreia do Sul. Em sua segunda edição, o evento ocorre em clima de verão no Palacete Tirachapéu, um dos espaços mais emblemáticos da capital baiana.
Das 15h às 18h, a programação idealizada pela Soul Seven Club reúne gastronomia, oficinas criativas, experiências lúdicas, exposição de produtos e momentos de troca de conhecimento.
K-Day
Entre as atividades estão a degustação da culinária sul-coreana, com opções preparadas especialmente para o evento pela personal chef do Mib Kfood, oficina de personalização de photocard, dinâmica inspirada no jogo Round 6, oficina de lettering com o alfabeto Hangul, além de exposição de produtos e a presença da loja Soul Seven Club.
Um dos destaques da edição é o talk com Silvana Igdal, que acaba de retornar de sua quarta viagem à Coreia do Sul. Durante o encontro, ela compartilha vivências, curiosidades culturais e dicas práticas sobre o país, ampliando o repertório de quem se interessa pela cultura e pelo destino.
O acesso à Experiência K-Day é feito por meio de passaporte individual, que garante participação em toda a programação, no valor de R$ 150. As inscrições devem ser feitas via WhatsApp (71) 98834-0857. As vagas são limitadas.
Serviço
O quê: Experiência K-Day – Uma imersão na cultura sul-coreana
Quando: sábado, 17 de janeiro
Horário: das 15h às 18h
Onde: Palacete Tirachapéu
Endereço: Rua Chile, nº 1 – Centro Histórico de Salvador
Valor: R$ 150
Inscrições: WhatsApp (71) 98834-0857