Experiência K-Day promove imersão na cultura sul-coreana no Palacete Tirachapéu

Evento acontece neste sábado (17), em Salvador, com gastronomia, oficinas criativas e talk sobre a Coreia do Sul

Gabriela Cruz

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 12:37

Evento terá dinâmica inspirada em Round 6 e degustação de gastronomia coreana Crédito: Divulgação

A Experiência K-Day – “Uma imersão na cultura sul-coreana” acontece no próximo sábado (17), em Salvador, promovendo uma vivência que aproxima o público de diferentes expressões culturais da Coreia do Sul. Em sua segunda edição, o evento ocorre em clima de verão no Palacete Tirachapéu, um dos espaços mais emblemáticos da capital baiana.

Das 15h às 18h, a programação idealizada pela Soul Seven Club reúne gastronomia, oficinas criativas, experiências lúdicas, exposição de produtos e momentos de troca de conhecimento.

Entre as atividades estão a degustação da culinária sul-coreana, com opções preparadas especialmente para o evento pela personal chef do Mib Kfood, oficina de personalização de photocard, dinâmica inspirada no jogo Round 6, oficina de lettering com o alfabeto Hangul, além de exposição de produtos e a presença da loja Soul Seven Club.

Um dos destaques da edição é o talk com Silvana Igdal, que acaba de retornar de sua quarta viagem à Coreia do Sul. Durante o encontro, ela compartilha vivências, curiosidades culturais e dicas práticas sobre o país, ampliando o repertório de quem se interessa pela cultura e pelo destino.

O acesso à Experiência K-Day é feito por meio de passaporte individual, que garante participação em toda a programação, no valor de R$ 150. As inscrições devem ser feitas via WhatsApp (71) 98834-0857. As vagas são limitadas.

Serviço

O quê: Experiência K-Day – Uma imersão na cultura sul-coreana

Quando: sábado, 17 de janeiro

Horário: das 15h às 18h

Onde: Palacete Tirachapéu

Endereço: Rua Chile, nº 1 – Centro Histórico de Salvador

Valor: R$ 150