Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Experiência K-Day promove imersão na cultura sul-coreana no Palacete Tirachapéu

Evento acontece neste sábado (17), em Salvador, com gastronomia, oficinas criativas e talk sobre a Coreia do Sul

  • Foto do(a) author(a) Gabriela Cruz

  • Gabriela Cruz

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 12:37

K-Day
Evento terá dinâmica inspirada em Round 6 e degustação de gastronomia coreana Crédito: Divulgação

A Experiência K-Day – “Uma imersão na cultura sul-coreana” acontece no próximo sábado (17), em Salvador, promovendo uma vivência que aproxima o público de diferentes expressões culturais da Coreia do Sul. Em sua segunda edição, o evento ocorre em clima de verão no Palacete Tirachapéu, um dos espaços mais emblemáticos da capital baiana. 

Das 15h às 18h, a programação idealizada pela Soul Seven Club reúne gastronomia, oficinas criativas, experiências lúdicas, exposição de produtos e momentos de troca de conhecimento.

K-Day

Silvana Igdal por Divulgação
Palacete Tirachapéu por Betto Jr.
Evento terá dinâmica inspirada em Round 6 e degustação de gastronomia coreana por Divulgação
Delícias do Mib Kfood por divulgação
Silvana Igdal por Divulgação
Evento terá dinâmica inspirada em Round 6 por divulgação
Delícias do Mib Kfood por divulgação
Palacete Tirachapéu por Betto Jr.
Delícias do Mib Kfood por divulgação
Delícias do Mib Kfood por divulgação
1 de 10
Silvana Igdal por Divulgação

Entre as atividades estão a degustação da culinária sul-coreana, com opções preparadas especialmente para o evento pela personal chef do Mib Kfood, oficina de personalização de photocard, dinâmica inspirada no jogo Round 6, oficina de lettering com o alfabeto Hangul, além de exposição de produtos e a presença da loja Soul Seven Club.

Um dos destaques da edição é o talk com Silvana Igdal, que acaba de retornar de sua quarta viagem à Coreia do Sul. Durante o encontro, ela compartilha vivências, curiosidades culturais e dicas práticas sobre o país, ampliando o repertório de quem se interessa pela cultura e pelo destino.

O acesso à Experiência K-Day é feito por meio de passaporte individual, que garante participação em toda a programação, no valor de R$ 150. As inscrições devem ser feitas via WhatsApp (71) 98834-0857. As vagas são limitadas.

Serviço 

O quê: Experiência K-Day – Uma imersão na cultura sul-coreana

Quando: sábado, 17 de janeiro

Horário: das 15h às 18h

Onde: Palacete Tirachapéu

Endereço: Rua Chile, nº 1 – Centro Histórico de Salvador

Valor: R$ 150

Inscrições: WhatsApp (71) 98834-0857

Mais recentes

Imagem - “Me tira do lugar comum”, diz Evaldo Macarrão sobre papel em Coração Acelerado

“Me tira do lugar comum”, diz Evaldo Macarrão sobre papel em Coração Acelerado
Imagem - BTS anuncia turnê mundial com três datas em São Paulo

BTS anuncia turnê mundial com três datas em São Paulo
Imagem - “O pagode pode ser amado por todos”, diz O Kannalha após música embalar comemoração do Globo de Ouro de Wagner Moura

“O pagode pode ser amado por todos”, diz O Kannalha após música embalar comemoração do Globo de Ouro de Wagner Moura

MAIS LIDAS

Imagem - Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval
01

Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval

Imagem - Entenda a sequela irreversível de Henri Castelli após sofrer agressão de empresário e corretor em festa
02

Entenda a sequela irreversível de Henri Castelli após sofrer agressão de empresário e corretor em festa

Imagem - Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro
03

Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro

Imagem - Encontro marcado, mensagens e remédios: o que se sabe sobre casal encontrado morto e nu em casa
04

Encontro marcado, mensagens e remédios: o que se sabe sobre casal encontrado morto e nu em casa