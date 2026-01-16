AXÉ MUSIC

Luiz Caldas fará show com três horas de duração

Artista reencontra o público na Festa Magia, que acontece neste domingo (18), no MAM

Doris Miranda

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 06:00

Luiz Caldas cantará clássicos de todas as fases da carreira Crédito: Márcio Santos

Na véspera de seu aniversário de 63 anos, realizado nesta segunda (19), Luiz Caldas anuncia três horas de show na sua tradicional e concorrida Festa Magia, que acontece no domingo (18) a partir das 16h no Museu de Arte Moderna (MAM). O evento revela sua vitalidade e alegria de comemorar a sua vida cantando e dançando ao lado do seu público fiel, como vem fazendo ao longo dos últimos anos.

Mais do que celebrar sua vida e carreira, o pai da axé music conta que vai fazer do encontro uma prévia do Carnaval, com um repertório na medida para seus fãs pularem muito e sentirem toda a energia que toma conta de Salvador nesse período do ano. “É um show com canções emblemáticas, um repertório que conta histórias, atravessa épocas e, ao mesmo tempo, é fresco. Vai ter muita música boa, minhas e de meus colegas da axé music. Será uma festa linda dentro do nosso verão, que é muito bonito”, garante.

Se no palco o mestre dá um show que deixa a plateia no maior astral, ao seu redor, o cenário também promete momentos de pura beleza. É ao pôr do sol que incrementa a paisagem para a Baía de Todos-os-Santos que Luiz Caldas inicia sua apresentação e faz a real magia acontecer. “Eu adoro preparar espetáculos diferentes, mas que mantêm a mesma energia e magia. O cenário do MAM completa tudo: aquele visual já é um espetáculo à parte. Ao invés de ter um LED atrás do palco, tenho o mar, o céu e o sol. Um cenário vivo que se renova a cada canção”, pondera.

Canções esperadas como Tieta, Magia, Ajayô, O Que é Que Essa Nega Quer dialogam com surpresas e instantes de criação espontânea, numa comunhão que traduz a essência desse encontro tão esperado com o criador da axé music.

Verão na Bahia

O convite de Luiz para seu público é para que, juntos, façam a mágica acontecer: “Serão três horas de muita música. Preparem-se. O que me motiva a sempre estar reinventando a Festa Magia é justamente o público, o carinho que as pessoas têm comigo e com o meu trabalho. É uma forma que tenho de encontrar pessoalmente o máximo de fãs possíveis ali na frente, curtindo. É um momento de celebração”.

O artista também revela a alegria em ver sua festa fortalecendo o calendário cultural do verão soteropolitano. “O verão da Bahia é um tesouro, tão plural e tão bonito. Fico muito honrado em ser uma das pérolas desse tesouro”, completa.

E a festa não para por aí. No dia 8 de fevereiro, Luiz Caldas retorna com o Baile do Luiz, na Chácara Baluarte, mais um evento consagrado do seu calendário de verão, reforçando a tradição de encontros marcados por música, dança e celebração coletiva antes do Carnaval.