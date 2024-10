MÚSICA

Christina Aguilera fará primeiro show no Brasil em 2025; saiba valores e como comprar

Sean Paul e Steve Aoki também estão no line-up da 10ª edição do festival

Christina Aguilera foi confirmada como atração principal do CarnaUOL, que acontece no dia 8 de fevereiro de 2025, no Allianz Parque, em São Paulo. É a primeira vez que a cantora faz um show no Brasil.