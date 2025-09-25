PRA CURTIR EM FAMÍLIA

Cinemas do Bela Vista exibem maratona do Studio Ghibli

Festival acontece em todo o país para celebrar os 40 anos do estúdio criado por Hayao Miyazaki

Doris Miranda

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 06:30

Meu Amigo Totoro será exibido na sexta (26), às 18h10 Crédito: divulgação

Para celebrar seus 40 anos, o Estúdio Ghibli ganha grande retrospectiva promovida pela distribuidora Sato Company (que também completa quatro décadas). Desta quinta-feira (25) até 1º de outubro, o Ghibli Fest exibe em circuito nacional de cinemas de várias redes 14 títulos da cultuada produtora japonesa, dentre eles o vencedor do Oscar de melhor animação A Viagem de Chihiro (2001), eleito pelo New York Times como o 9º melhor filme do século este ano. Em Salvador, a maratona acontece no Cineflix do Shopping Bela Vista.

Na trama, uma garota precisa lidar com os desafios do amadurecimento em meio a um mundo mágico que transforma seus pais em porcos. A obra-prima é do diretor Hayao Miyazaki — responsável por outros sucessos exibidos na mostra, como Meu Amigo Totoro (1988), cujo protagonista, uma criatura mágica vista só por crianças de coração puro, virou símbolo da produtora , O Serviço de Entregas da Kiki (1989), O Castelo Animado (2004) e Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar (2008).