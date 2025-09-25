Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cinemas do Bela Vista exibem maratona do Studio Ghibli

Festival acontece em todo o país para celebrar os 40 anos do estúdio criado por Hayao Miyazaki

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 06:30

Meu Amigo Totoro será exibido na sexta (26), às 18h10
Meu Amigo Totoro será exibido na sexta (26), às 18h10 Crédito: divulgação

Para celebrar seus 40 anos, o Estúdio Ghibli ganha grande retrospectiva promovida pela distribuidora Sato Company (que também completa quatro décadas). Desta quinta-feira (25) até 1º de outubro, o Ghibli Fest exibe em circuito nacional de cinemas de várias redes 14 títulos da cultuada produtora japonesa, dentre eles o vencedor do Oscar de melhor animação A Viagem de Chihiro (2001), eleito pelo New York Times como o 9º melhor filme do século este ano. Em Salvador, a maratona acontece no Cineflix do Shopping Bela Vista.

Ghibli Fest

Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar será exibido hoje (25), às 18h10 por divulgação
Porco Rosso o Último Herói Romântico por divulgação
Meus Vizinhos os Yamadas por divulgação
O Castelo Animado por divulgação
A Viagem de Chihiro por divulgação
Meu Amigo Totoro por divulgação
1 de 6
Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar será exibido hoje (25), às 18h10 por divulgação

Na trama, uma garota precisa lidar com os desafios do amadurecimento em meio a um mundo mágico que transforma seus pais em porcos. A obra-prima é do diretor Hayao Miyazaki — responsável por outros sucessos exibidos na mostra, como Meu Amigo Totoro (1988), cujo protagonista, uma criatura mágica vista só por crianças de coração puro, virou símbolo da produtora , O Serviço de Entregas da Kiki (1989), O Castelo Animado (2004) e Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar (2008).

Ao lado dos filmes mais célebres, a curadoria ainda inclui longas menos conhecidos, vários deles com temáticas ecológicas, como Nausicaä do Vale do Vento (1984), que inspirou a fundação da empresa, e a sátira Pom Poko (1994), além do premiado Túmulo dos Vagalumes (1988) e da comédia Meus Vizinhos, os Yamadas.

Tags:

Cinema

Mais recentes

Imagem - 'Brasileiro tem fetiche por Suzane Richthofen’, diz autor de livro sobre Tremembé

'Brasileiro tem fetiche por Suzane Richthofen’, diz autor de livro sobre Tremembé
Imagem - 6 soluções que facilitam a rotina na cozinha

6 soluções que facilitam a rotina na cozinha
Imagem - 3 receitas leves e saudáveis com abóbora-moranga para o jantar 

3 receitas leves e saudáveis com abóbora-moranga para o jantar 

MAIS LIDAS

Imagem - Pai executa professor para vingar morte do filho dois dias após esposa morrer
01

Pai executa professor para vingar morte do filho dois dias após esposa morrer

Imagem - Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome
02

Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome

Imagem - Filha de Lore Improta e Léo Santana celebra 4 anos com festa de princesa para 400 convidados
03

Filha de Lore Improta e Léo Santana celebra 4 anos com festa de princesa para 400 convidados

Imagem - Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer
04

Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer