'MÃE, TÔ NA GLOBO!'

Circuito imersivo da Globo chega a Salvador com mais de 15 atrações

Público vai curtir cenários do BBB, Mais Você e até quis de novelas

Da Redação

Publicado em 13 de setembro de 2024 às 14:08

gexperience em Salvador Crédito: Divulgação

A partir do próximo dia 28 de setembro, os soteropolitanos vão poder curtir o GexExperience, o circuito imersivo da Globo. Até o dia 24 de novembro, a atração estará disponível no Salvador Shopping, de terça a sábado, das 12h às 22h; domingos e feriados das 13h às 21h.

Gexperience Crédito: Divulgação

A pessoa que quiser curtir a experiência, terá 30 min para circular pela atração, passear entre os cenários que a Globo trouxe para a capital baiana. Não tem limite de idade e a experiência serve, também, para ir em família e com grupos de amigos.

Os ingressos variam entre R$ 14 inteira e R$ 7 meia. Além disso, combo família, com 5 ingressos, sairá por R$ 34. Entre os grupos beneficiados do valor da meia, estão: estudantes, jovens de baixa renda, idosos, pessoas com deficiência e seus acompanhantes. Acesso gratuito de crianças até 5 anos e 11 meses.

Entre as atrações trazidas pela Globo, estão: BBB, The Masked Singer, Caldeirão do Mion, Que História é Essa, Porchat?, Mais Você, Dramaturgia, Cavalinhos do Fantástico, D.P.A, Gshow, Espaço da Afiliada e ativações dos patrocinadores.