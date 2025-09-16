Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Clássico de Nelson Rodrigues, 'O Beijo no Asfalto' estreia em Salvador

Espetáculo terá sessões nesta sexta (19) e sábado (20), no Teatro Faresi

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 19:30

Elenco da peça O Beijo no Asfalto
Elenco da peça O Beijo no Asfalto Crédito: divulgação

“O Beijo no Asfalto”, um dos textos mais emblemáticos da dramaturgia brasileira de Nelson Rodrigues ganhará uma nova montagem em Salvador. Sob direção de Fábio Tavares e produção do Centro Cultural Ensaio, o espetáculo estreia nesta sexta (19) e sábado (20), às 20h, no Teatro Faresi (antigo Teatro ISBA).

A obra teatral apresenta uma releitura contemporânea que atualiza a força crítica da obra a partir de conceitos como masculinidade, fake news, paixões reprimidas, violência policial, hipocrisia social e desejos pulsantes. Em uma nova roupagem, o destaque poético segue o mesmo: os dilemas da família tradicional brasileira.

A trama gira em torno de Arandir, homem que, ao atender o último pedido de um atropelado agonizante e beijá-lo na boca, vê o gesto de suposta compaixão ser distorcido e transformado em escândalo pelo esperto repórter Amado Ribeiro, que conta com a cumplicidade do delegado Cunha. O que poderia ser apenas um ato humano e solidário torna-se combustível para o sensacionalismo midiático e para uma série de conflitos pessoais, familiares e morais.

"O Beijo no Asfalto”

"O Beijo no Asfalto” estreia no próximo dia 19/09 no Teatro Faresi por Divulgação
"O Beijo no Asfalto” estreia no próximo dia 19/09 no Teatro Faresi por Divulgação
"O Beijo no Asfalto” estreia no próximo dia 19/09 no Teatro Faresi por Divulgação
"O Beijo no Asfalto” estreia no próximo dia 19/09 no Teatro Faresi por Divulgação
1 de 4
"O Beijo no Asfalto” estreia no próximo dia 19/09 no Teatro Faresi por Divulgação

A releitura de grandes clássicos tem sido uma marca nas encenações encabeçadas por Fábio Tavares em Salvador, a exemplo de outras montagens como "Os Saltimbancos" (Chico Buarque), "Navalha na Carne" (Plínio Marcos) e "Auto da Compadecida" (Ariano Suassuna). Desta vez, a encenação propõe revisitar Nelson Rodrigues com outro olhar. Sem descaracterizar a obra do dramaturgo, a montagem evidencia elementos antes presentes no subtexto, colocando novos e atuais destaques. 

“Mais do que um clássico, O Beijo no Asfalto é uma lente ainda atual sobre os jogos de poder, a violência simbólica da mídia, a hipocrisia humana e as contradições da vida íntima. Nosso desafio é provocar o público a olhar para si mesmo através do texto”, afirma Tavares.

"O Beijo no Asfalto" promete ainda inovações na estrutura dramatúrgica, explorando camadas ainda mais intensas dos temas já consagrados por Rodrigues: paixões reprimidas, corrupção, hipocrisia social e o impacto devastador da opinião pública. O elenco, formado por Arthur Celis, Augusto Barbosa, Freitas Jr., Juliana Costa, Maria Braga, Muntaser Khalil e Natália Britto, dá vida a personagens que revelam, em cena, a face obscura e contraditória das relações humanas.

Os ingressos custam entre R$30 e R$80 e podem ser comprados pelo site Ingresso Digital.

SERVIÇO

Espetáculo Teatral “O Beijo no Asfalto”.

QUANDO: Sexta-feira, 19 de Setembro, e Sábado, 20 de Setembro, às 20:00.

QUANTO: Entre R$30,00 e R$80,00.

LOCAL: Teatro FARESI (antigo Teatro ISBA) (Av. Oceânica, 2717, Ondina, Salvador/BA, 40170-010).

INGRESSOS: Ingresso Digital

Leia mais

Imagem - Começa venda para show de Daniela Mercury na Caixa Cultural

Começa venda para show de Daniela Mercury na Caixa Cultural

Imagem - Osba abre pré-venda de ingressos para concerto em homenagem a Gal

Osba abre pré-venda de ingressos para concerto em homenagem a Gal

Imagem - Confira 4 lançamentos da Netflix para a semana de 15 a 21 de setembro

Confira 4 lançamentos da Netflix para a semana de 15 a 21 de setembro

Tags:

Teatro

Mais recentes

Imagem - Oficina de Atores realiza festival de artes cênicas com mostra de alunos

Oficina de Atores realiza festival de artes cênicas com mostra de alunos
Imagem - 5 itens para trazer a primavera para a decoração da casa

5 itens para trazer a primavera para a decoração da casa
Imagem - Começa venda para show de Daniela Mercury na Caixa Cultural

Começa venda para show de Daniela Mercury na Caixa Cultural

MAIS LIDAS

Imagem - Bolsonaro é hospitalizado em Brasília, e filho pede orações
01

Bolsonaro é hospitalizado em Brasília, e filho pede orações

Imagem - Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições
02

Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições

Imagem - Consórcio é habilitado para obras de expansão do metrô de Salvador; saiba mais
03

Consórcio é habilitado para obras de expansão do metrô de Salvador; saiba mais

Imagem - Tici Pinheiro revela que ficou emocionada com pedido da filha Rafa Justus em show
04

Tici Pinheiro revela que ficou emocionada com pedido da filha Rafa Justus em show