Clássico de Nelson Rodrigues, 'O Beijo no Asfalto' estreia em Salvador

Espetáculo terá sessões nesta sexta (19) e sábado (20), no Teatro Faresi

Elis Freire

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 19:30

Elenco da peça O Beijo no Asfalto Crédito: divulgação

“O Beijo no Asfalto”, um dos textos mais emblemáticos da dramaturgia brasileira de Nelson Rodrigues ganhará uma nova montagem em Salvador. Sob direção de Fábio Tavares e produção do Centro Cultural Ensaio, o espetáculo estreia nesta sexta (19) e sábado (20), às 20h, no Teatro Faresi (antigo Teatro ISBA).

A obra teatral apresenta uma releitura contemporânea que atualiza a força crítica da obra a partir de conceitos como masculinidade, fake news, paixões reprimidas, violência policial, hipocrisia social e desejos pulsantes. Em uma nova roupagem, o destaque poético segue o mesmo: os dilemas da família tradicional brasileira.

A trama gira em torno de Arandir, homem que, ao atender o último pedido de um atropelado agonizante e beijá-lo na boca, vê o gesto de suposta compaixão ser distorcido e transformado em escândalo pelo esperto repórter Amado Ribeiro, que conta com a cumplicidade do delegado Cunha. O que poderia ser apenas um ato humano e solidário torna-se combustível para o sensacionalismo midiático e para uma série de conflitos pessoais, familiares e morais.

A releitura de grandes clássicos tem sido uma marca nas encenações encabeçadas por Fábio Tavares em Salvador, a exemplo de outras montagens como "Os Saltimbancos" (Chico Buarque), "Navalha na Carne" (Plínio Marcos) e "Auto da Compadecida" (Ariano Suassuna). Desta vez, a encenação propõe revisitar Nelson Rodrigues com outro olhar. Sem descaracterizar a obra do dramaturgo, a montagem evidencia elementos antes presentes no subtexto, colocando novos e atuais destaques.

“Mais do que um clássico, O Beijo no Asfalto é uma lente ainda atual sobre os jogos de poder, a violência simbólica da mídia, a hipocrisia humana e as contradições da vida íntima. Nosso desafio é provocar o público a olhar para si mesmo através do texto”, afirma Tavares.

"O Beijo no Asfalto" promete ainda inovações na estrutura dramatúrgica, explorando camadas ainda mais intensas dos temas já consagrados por Rodrigues: paixões reprimidas, corrupção, hipocrisia social e o impacto devastador da opinião pública. O elenco, formado por Arthur Celis, Augusto Barbosa, Freitas Jr., Juliana Costa, Maria Braga, Muntaser Khalil e Natália Britto, dá vida a personagens que revelam, em cena, a face obscura e contraditória das relações humanas.

Os ingressos custam entre R$30 e R$80 e podem ser comprados pelo site Ingresso Digital.

SERVIÇO

Espetáculo Teatral “O Beijo no Asfalto”.

QUANDO: Sexta-feira, 19 de Setembro, e Sábado, 20 de Setembro, às 20:00.

QUANTO: Entre R$30,00 e R$80,00.

LOCAL: Teatro FARESI (antigo Teatro ISBA) (Av. Oceânica, 2717, Ondina, Salvador/BA, 40170-010).