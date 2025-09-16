Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Osba abre pré-venda de ingressos para concerto em homenagem a Gal

Espetáculo reúne 11 artistas convidados na Concha Acústica do TCA

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 10:50

Concerto vai homenagear Gal Costa
Concerto vai homenagear Gal Costa Crédito: Fernando Gomes

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) inicia nesta quarta-feira (17), às 14h, a pré-venda de ingressos para o concerto Gal 80, que celebra os 80 anos de nascimento de Gal Costa. As entradas estarão inicialmente disponíveis apenas para clientes Banco do Brasil com cartão Ourocard, através da plataforma Sympla. A venda para o público em geral começa na sexta-feira (19), também às 14h.

Produzido pelo Governo do Estado da Bahia, pela Osba e pelo Centro Cultural Banco do Brasil, o concerto integra as comemorações do 43º aniversário da Orquestra e marca o encerramento do ‘1º Fórum Osba de Orquestras Sinfônicas – Música de Concerto em Movimento’, que acontece nos dias 24 e 25 de setembro no Goethe-Institut, em Salvador.

Osba vai homenagear Gal Costa

Evento vai homenagear Gal Costa por Divulgação
Fórum daOsba por Divulgação
Concerto vai homenagear Gal Costa por Fernando Gomes
Concerto da Osba vai homenagear Gal Costa por Fernando Gomes
Osba por Caio Lírio
Osba por Caio Lírio
Osba por Caio Lírio
Osba por Caio Lírio
1 de 8
Evento vai homenagear Gal Costa por Divulgação

O espetáculo acontece no dia 26 de setembro, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, sob a regência do maestro Carlos Prazeres e direção artística de Manno Goés. O concerto reunirá 11 artistas convidados, entre eles Aiace, Angela Velloso, Clariana, Claudia Cunha, Emanuelle Araújo, Lazzo Matumbi, Luíza Britto, Márcia Short, Simoninha, Sophie Charlotte e Walerie Gondim, para revisitar e celebrar o legado de uma das maiores vozes da música brasileira.

Gal 80 também reforça a história de parceria entre Gal Costa e a Osba, que se encontraram em momentos marcantes, como a reinauguração do Teatro Castro Alves, em 1993; a apresentação na Bahia Marina em 2000 ao lado de Luciano Pavarotti e Maria Bethânia, durante a celebração dos 500 anos do Descobrimento do Brasil; e na Concha Acústica, em 2006. Mais recentemente, em 2023, a Orquestra apresentou o concerto ‘Balancê - O Carnaval de Gal’, dedicado ao repertório carnavalesco da cantora.

Leia mais

Imagem - Musical sobre Gal Costa estreia em 2026 e busca atrizes em Salvador

Musical sobre Gal Costa estreia em 2026 e busca atrizes em Salvador

Imagem - Osba celebra 80 anos de Gal Costa com concerto na Concha Acústica em setembro

Osba celebra 80 anos de Gal Costa com concerto na Concha Acústica em setembro

Imagem - Viúva de Gal Costa é condenada a pagar indenização por prejuízos em venda de imóvel

Viúva de Gal Costa é condenada a pagar indenização por prejuízos em venda de imóvel

Mais recentes

Imagem - Pequeno, animado e fofo: conheça a raça de cachorro Cairn Terrier

Pequeno, animado e fofo: conheça a raça de cachorro Cairn Terrier
Imagem - Cachorro ou gato gordinho? Veja causas e riscos da obesidade em animais de estimação

Cachorro ou gato gordinho? Veja causas e riscos da obesidade em animais de estimação
Imagem - Confira 4 lançamentos da Netflix para a semana de 15 a 21 de setembro

Confira 4 lançamentos da Netflix para a semana de 15 a 21 de setembro

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura na Bahia abre concurso público com salários de até R$ 2,4 mil
01

Prefeitura na Bahia abre concurso público com salários de até R$ 2,4 mil

Imagem - Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições
02

Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições

Imagem - 'Vale Tudo': Marco Aurélio sobrevive a atentado, enterra Odete e assume comando da TCA
03

'Vale Tudo': Marco Aurélio sobrevive a atentado, enterra Odete e assume comando da TCA

Imagem - Três novas linhas de ônibus entram em operação em Salvador; saiba mais
04

Três novas linhas de ônibus entram em operação em Salvador; saiba mais