Osba abre pré-venda de ingressos para concerto em homenagem a Gal

Carol Neves
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 10:50
A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) inicia nesta quarta-feira (17), às 14h, a pré-venda de ingressos para o concerto Gal 80, que celebra os 80 anos de nascimento de Gal Costa. As entradas estarão inicialmente disponíveis apenas para clientes Banco do Brasil com cartão Ourocard, através da plataforma Sympla. A venda para o público em geral começa na sexta-feira (19), também às 14h.
Produzido pelo Governo do Estado da Bahia, pela Osba e pelo Centro Cultural Banco do Brasil, o concerto integra as comemorações do 43º aniversário da Orquestra e marca o encerramento do ‘1º Fórum Osba de Orquestras Sinfônicas – Música de Concerto em Movimento’, que acontece nos dias 24 e 25 de setembro no Goethe-Institut, em Salvador.
Osba vai homenagear Gal Costa
O espetáculo acontece no dia 26 de setembro, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, sob a regência do maestro Carlos Prazeres e direção artística de Manno Goés. O concerto reunirá 11 artistas convidados, entre eles Aiace, Angela Velloso, Clariana, Claudia Cunha, Emanuelle Araújo, Lazzo Matumbi, Luíza Britto, Márcia Short, Simoninha, Sophie Charlotte e Walerie Gondim, para revisitar e celebrar o legado de uma das maiores vozes da música brasileira.
Gal 80 também reforça a história de parceria entre Gal Costa e a Osba, que se encontraram em momentos marcantes, como a reinauguração do Teatro Castro Alves, em 1993; a apresentação na Bahia Marina em 2000 ao lado de Luciano Pavarotti e Maria Bethânia, durante a celebração dos 500 anos do Descobrimento do Brasil; e na Concha Acústica, em 2006. Mais recentemente, em 2023, a Orquestra apresentou o concerto ‘Balancê - O Carnaval de Gal’, dedicado ao repertório carnavalesco da cantora.