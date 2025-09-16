Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Oficina de Atores realiza festival de artes cênicas com mostra de alunos

Neste domingo (21), quatro espetáculos trazem um olhar para identidades, cultura sertaneja e autoconhecimento

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 20:01

Espetáculo
Espetáculo "O Rico Avarento" da Oficina de Atores Crédito: Danilo Barretto

Um palco para novos nomes da dramaturgia se mostrarem e brilharem em Salvador. Isso é o que propõe o "Festival Educart – Mostras Cênicas" que será realizado neste domingo (21), às 17h, no Teatro Xisto Bahia, no Barris.

O festival de artes cênicas reúne espetáculos criados por alunos das turmas iniciante e intermediária da Oficina de Atores Salvador, curso que oferece formação de atores para Teatro, TV e Cinema. O evento marca o encerramento de um ciclo de formação, trazendo ao público montagens que traduzem meses de dedicação, pesquisa e prática cênica.

Último espetáculo da Oficina de Atores

Espetáculo "O Rico Avarento" da Oficina de Atores por Danilo Barretto
Espetáculo "O Rico Avarento" da Oficina de Atores por Danilo Barretto
Espetáculo "O Rico Avarento" da Oficina de Atores por Danilo Barretto
Espetáculo "O Rico Avarento" da Oficina de Atores por Danilo Barretto
Espetáculo "O Rico Avarento" da Oficina de Atores por Danilo Barretto
Espetáculo "O Rico Avarento" da Oficina de Atores por Danilo Barretto
Espetáculo "O Rico Avarento" da Oficina de Atores por Danilo Barretto
1 de 7
Espetáculo "O Rico Avarento" da Oficina de Atores por Danilo Barretto

A programação inclui o espetáculo "Entre Mundos e Vozes", protagonizado pela turma Iniciante, "O Que é Teatro", da turma intermediária, "Ainda Somos", com elenco formado pela turma iniciante e "Isopor", também da turma intermediária. Dirigidos por Aline Nepomuceno, Márcia Gil-Braz, Taiana Lemos e Eric Flávio o momento propõe mostrar ao público o resultado de uma formação que transforma o ator e a pessoa em cena.  

O elenco reúne mais de 40 atores, como Dill Diana, Felipe Bispo, Bárbara Nunes, Arthur Regis, Beatriz Trabuco, Lucas Santos, entre outros nomes que integram as turmas em formação ou mesmo a companhia da Oficina de Atores. 

“Eu tenho certeza que vai ser um espetáculo muito emocionante, que vai trazer na dramaturgia bastante elementos que falam sobre o nordeste, como os diversos tipos de povos e corpos que habitam nessa região. O ensaio está sendo incrível, reunindo artistas de diversas idades, que escrevem, que dançam, que performam de alguma forma. Todas essas experiências vão ser aglutinadas nessas quatro peças que trazem em si o tema da identidade. Estou muito ansioso pra subir no palco!", adianta Lucas Santos, aluno da turma iniciante da Oficina de Atores Salvador. 

SERVIÇO

O quê: Festival Educart – Mostras Cênicas

Quando: 21/09/2025 (domingo), às 17h

Onde: Teatro Xisto Bahia – Salvador (BA)

Ingressos: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia)

Vendas: WhatsApp (71) 99682-4505

Leia mais

Imagem - Claudia Raia pede desculpas após polêmica com espectador PCD em teatro

Claudia Raia pede desculpas após polêmica com espectador PCD em teatro

Imagem - Clássico de Nelson Rodrigues, 'O Beijo no Asfalto' estreia em Salvador

Clássico de Nelson Rodrigues, 'O Beijo no Asfalto' estreia em Salvador

Imagem - Osba abre pré-venda de ingressos para concerto em homenagem a Gal

Osba abre pré-venda de ingressos para concerto em homenagem a Gal

Mais recentes

Imagem - Clássico de Nelson Rodrigues, 'O Beijo no Asfalto' estreia em Salvador

Clássico de Nelson Rodrigues, 'O Beijo no Asfalto' estreia em Salvador
Imagem - 5 itens para trazer a primavera para a decoração da casa

5 itens para trazer a primavera para a decoração da casa
Imagem - Começa venda para show de Daniela Mercury na Caixa Cultural

Começa venda para show de Daniela Mercury na Caixa Cultural

MAIS LIDAS

Imagem - Bolsonaro é hospitalizado em Brasília, e filho pede orações
01

Bolsonaro é hospitalizado em Brasília, e filho pede orações

Imagem - Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições
02

Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições

Imagem - Consórcio é habilitado para obras de expansão do metrô de Salvador; saiba mais
03

Consórcio é habilitado para obras de expansão do metrô de Salvador; saiba mais

Imagem - Tici Pinheiro revela que ficou emocionada com pedido da filha Rafa Justus em show
04

Tici Pinheiro revela que ficou emocionada com pedido da filha Rafa Justus em show