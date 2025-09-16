4 PEÇAS

Oficina de Atores realiza festival de artes cênicas com mostra de alunos

Neste domingo (21), quatro espetáculos trazem um olhar para identidades, cultura sertaneja e autoconhecimento

Elis Freire

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 20:01

Espetáculo "O Rico Avarento" da Oficina de Atores Crédito: Danilo Barretto

Um palco para novos nomes da dramaturgia se mostrarem e brilharem em Salvador. Isso é o que propõe o "Festival Educart – Mostras Cênicas" que será realizado neste domingo (21), às 17h, no Teatro Xisto Bahia, no Barris.

O festival de artes cênicas reúne espetáculos criados por alunos das turmas iniciante e intermediária da Oficina de Atores Salvador, curso que oferece formação de atores para Teatro, TV e Cinema. O evento marca o encerramento de um ciclo de formação, trazendo ao público montagens que traduzem meses de dedicação, pesquisa e prática cênica.

A programação inclui o espetáculo "Entre Mundos e Vozes", protagonizado pela turma Iniciante, "O Que é Teatro", da turma intermediária, "Ainda Somos", com elenco formado pela turma iniciante e "Isopor", também da turma intermediária. Dirigidos por Aline Nepomuceno, Márcia Gil-Braz, Taiana Lemos e Eric Flávio o momento propõe mostrar ao público o resultado de uma formação que transforma o ator e a pessoa em cena.

O elenco reúne mais de 40 atores, como Dill Diana, Felipe Bispo, Bárbara Nunes, Arthur Regis, Beatriz Trabuco, Lucas Santos, entre outros nomes que integram as turmas em formação ou mesmo a companhia da Oficina de Atores.

“Eu tenho certeza que vai ser um espetáculo muito emocionante, que vai trazer na dramaturgia bastante elementos que falam sobre o nordeste, como os diversos tipos de povos e corpos que habitam nessa região. O ensaio está sendo incrível, reunindo artistas de diversas idades, que escrevem, que dançam, que performam de alguma forma. Todas essas experiências vão ser aglutinadas nessas quatro peças que trazem em si o tema da identidade. Estou muito ansioso pra subir no palco!", adianta Lucas Santos, aluno da turma iniciante da Oficina de Atores Salvador.

SERVIÇO

O quê: Festival Educart – Mostras Cênicas

Quando: 21/09/2025 (domingo), às 17h

Onde: Teatro Xisto Bahia – Salvador (BA)

Ingressos: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia)