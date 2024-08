INTIMIDADE E ABERTURA

Claudia Raia expõe filho após revelar que Enzo tinha placa que avisava momento de masturbação

A atriz Claudia Raia, de 57 anos, aproveitou a sua ida para o programa Surubaum, apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, para contar uma intimidade do filho Enzo, de 27.

Na conversa, ela afirmou ser uma mãe liberal e nunca prendeu os filhos, principalmente quando o assunto era sexo. Segundo Claudia, ela chegou a conversar sobre masturbação com o rapaz, que arranjou uma alternativa para se tocar e não ser interrompido.

"Enzo se trancava no quarto, e eu falava: 'meu filho, olha aqui: eu sei o que você está fazendo, é uma delícia, mamãe faz, todo mundo faz. Mas vamos arranjar um código? Se você se tranca, não sei se você morreu, se não morreu? Vamos arranjar um código'. Ele falou: 'Tá bom, eu vou pensar'", disse.

Em seguida, Claudia comentou que a placa foi colocada na porta do quarto com a seguinte frase "Sex um progress [sexo em progresso]". A placa ainda tinha luz para deixar enfatizado que ele estava no momento íntimo.