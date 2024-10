AMOR DE IRMÃOS

Claudia Raia mostra vídeo do caçula Luca com saudades da irmã, Sophia

A atriz Claudia Raia mostrou mais um momento fofo do filho, Luca, neste domingo, 20. O bebê estava brincando com a mãe enquanto Claudia falava com ele sobre os irmãos, que receberam o apelido de Nuno (Enzo Celulari) e Totô (Sophia Raia). "Coisa mais amada do Brasil, quem é?", pergunta a atriz para Luca, que responde "Totô". "Não é a Totô, é você", brinca Claudia.