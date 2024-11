ALEGRIA PARA A CRIANÇADA

Coca-Cola: Caravana de Natal vai percorrer cinco cidades baianas neste ano

Veículo desfila com iluminação especial, interação com o Papai Noel e efeitos de fumaça

Neste ano, o tema é “Desperte o Papai Noel que há em você” e trará uma iluminação especial com conteúdos em LEDs, interação com o Papai e a Mamãe Noel, além de efeitos de fumaça. O show é gratuito e aberto ao público. Todos os desfiles começam às 18h.

Depois o encontro será em Santo Antônio de Jesus, no dia 28. Os pontos de referência são: saída no Recôncavo Distribuidora de Bebidas / Paradas: Praça da Biblioteca - Praça Renato Machado - Praça São Benedito - Praça Padre Matheus.

Em Salvador, haverá cinco dias de desfile. Dia 2: saída no Atacadão (Cajazeiras) / Parada: Estação Pirajá. Dia 5: saída no Rede Mix (Stella Maris) / Parada: Atakarejo (São Cristóvão). Dia 7: saída no Assaí (Vasco da Gama) / Paradas: Pelourinho e Igreja do Bonfim. Dia 8: saída no Salvador Shopping / Parada: Farol da Barra. Dia 9: saída no Assaí (Rótula) / Parada: Praça João Martins.