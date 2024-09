TEATRO

Coletivo4 encena espetáculo Coriolano, baseado na obra de William Shakespeare

Peça estreia na quinta-feira (19) no Galpão Wilson Melo, no Forte do Barbalho

Da Redação

Publicado em 12 de setembro de 2024 às 11:23

Coletivo4 encena espetáculo Coriolano, baseado na obra de William Shakespeare Crédito: Reprodução/Instagram

Estreia na quinta-feira (19), o espetáculo Coriolano, às 19h, no Galpão Wilson Melo, no Forte do Barbalho. A peça é uma adaptação da obra de William Shakespeare por Bertold Brecht e permanece em cartaz até o dia 28 de setembro, com apresentações de quinta a sábado, sempre às 19h. Os ingressos estão disponíveis no Sympla.

Com direção de Fernanda Paquelet, Coriolano conta a história de Caius Martius, que depois de conquistar a cidade de Corioli passa a ser conhecido como Coriolano. A obra retrata um momento específico da construção da república em Romana, onde o povo ganha também o direito de ter seus representantes no Senado, e assim podem expressar suas opiniões. Esta tentativa de democratização da sociedade produz abalos que deixam a estrutura política visivelmente tensa.

“A história do espetáculo tem como pano de fundo um momento histórico de Roma que muito se assemelha ao que estamos vivendo hoje no nosso país. Nesse período, os homens com poder não estavam acostumados a dividir nem ouvir a plebe, fazendo dessa adaptação uma tragédia social, que tem por consequência o conflito de classes, e onde fica exposta a fome e o ódio no exercício da política. Um texto, infelizmente, muito atual”, pontua a diretora.

O elenco é formado pelos atores do Coletivo4, que celebram com a peça 15 anos de existência. Há ainda a presença de atores convidados, alunos do curso técnico de teatro do Instituto Central de Educação Isaías Alves (Iceia), que fazem parte das oficinas de teatro, dança e canto coral do Coletivo4, e também conta com a participação do Coral da Fundação Pierre Verger.