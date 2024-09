TEATRO

Com Leonardo Brício e Kadu Garcia, 'Dom Quixote' tem mais uma temporada na Caixa Cultural Salvador

A peça "Dom Quixote" tem nova temporada em Salvador, entre os dias 26 e 29 de setembro, com os atores Leonardo Brício e Kadu Garcia. O espetáculo conta com montagem e adaptação especial do imortal Geraldo Carneiro, direção de Fernando Philbert e produção de Carlos Grun.

Após a última semana com temporada de casa cheia, as apresentações retornam de quinta à domingo, às 20h, com sessão extra nos sábados, às 17h. O projeto tem classificação indicativa para 12 anos e conta com o patrocínio da Caixa e Governo Federal. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) estão à venda na plataforma Sympla.