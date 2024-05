Com nova cantora, Cheiro de Amor confirma volta de bloco no Carnaval 2025; saiba data e circuito

Com a chegada de Raquel Tombesi à Cheiro de Amor, na qual estreou na última edição da Micareta de Feira de Santana, a banda já se prepara para o Carnaval 2025 e com mais novidades: o retorno do Bloco Cheiro à folia em Salvador.