comida

6 receitas fáceis e deliciosas com abacate

Aprenda a preparar opções incríveis para deixar as suas refeições mais interessantes

Portal Edicase

Publicado em 8 de fevereiro de 2025 às 01:31

Sorvete de abacate Crédito: Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock

O abacate é uma fruta muito versátil na cozinha, pois pode ser utilizado tanto em preparos doces quanto em salgados. Além disso, é uma excelente fonte de vitamina E e fornece gorduras saudáveis para o corpo. Também ajuda na eliminação dos gases, é digestivo e laxativo. Por isso, separamos 6 receitas para você aproveitar o abacate de forma criativa e deixar as suas refeições ainda mais nutritivas. Confira! >

Sorvete de abacate

Ingredientes

Polpa de 3 abacates maduros

1 xícara de chá de leite

1 colher de café de essência de baunilha

1 cálice de rum

2 claras de ovo

6 colheres de sopa de açúcar >

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa dos abacates , o leite, a essência de baunilha e o rum e bata até obter uma mistura cremosa. Reserve. Em um recipiente, coloque as claras e o açúcar e leve ao banho-maria. Mexa sem parar até amornar, mas sem deixar cozinhar. Retire a mistura do fogo e bata na batedeira até obter um suspiro firme. >

Junte o suspiro ao creme de abacate, misturando delicadamente. Leve ao freezer por 2 horas. Retire do freezer e bata na batedeira até o sorvete ficar cremoso. Transfira a mistura para um recipiente com tampa e leve ao freezer até endurecer completamente. Retire do freezer 5 minutos antes de servir. >

Maionese de abacate

Ingredientes

400 g de polpa de abacate maduro

1/2 xícara de chá de folhas de salsinha

2 colheres de sopa de mostarda

3 colheres de sopa de suco de limão

1 dente de alho descascado e amassado

Sal a gosto

1/2 xícara de chá de azeite >

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o azeite, e bata até obter uma mistura homogênea. Aos poucos, despeje o azeite e bata até obter uma textura cremosa. Retire a maionese do liquidificador, coloque em um recipiente e leve à geladeira por 30 minutos. Sirva em seguida. >

Panqueca de abacate

Ingredientes

Polpa de 1 abacate maduro

1 ovo

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1/4 de xícara de chá de leite integral

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 colher de sopa de mel

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar >

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o abacate, o ovo, o leite e o mel e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente, adicione a farinha de aveia e o sal e misture. Por último, coloque o fermento químico e mexa para incorporar. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, despeje porções de massa sobre a panela, formando discos. Cozinhe por 3 minutos cada lado. Desligue o fogo e sirva em seguida. >

Creme de abacate Crédito: Imagem: itaci | Shutterstock

Creme de abacate

Ingredientes

395 g de leite condensado

Polpa de 1 abacate

1 colher de sopa de suco de limão >

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa do abacate, o leite condensado e o suco de limão e bata por 5 minutos. Transfira para um recipiente de vidro e sirva em seguida. >

Bolo de abacate

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 abacate maduro descascado e picado

4 ovos

1/2 de xícara de chá de óleo de coco

1 xícara de chá de açúcar

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar >

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o fermento químico e misture. Reserve. Em um liquidificador, coloque o abacate, os ovos, o óleo de coco e o açúcar e bata por 3 minutos. Acrescente os ingredientes reservados e bata novamente para incorporar. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Após, retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida. >

Pão de abacate

Ingredientes

200 ml de água morna

15 g de fermento biológico

1 colher de sopa de mel

1 colher de chá de sal

200 g de farelo de aveia

200 g de farinha de castanha-de-caju

3 colheres de sopa de amido de milho

100 g de polpa de abacate amassada

Azeite de oliva para untar

Sementes de gergelim para polvilhar >

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o mel, a água e o fermento biológico e misture. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Enquanto isso, em outro recipiente, coloque o abacate, o sal, o amido de milho, a farinha de aveia e de castanha-de-caju e mexa. Adicione a mistura com mel e mexa para incorporar. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos. >