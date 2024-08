CINEMA

Como o ator Johnnas Oliva se preparou para o papel de sequestrador no filme 'Silvio'?

É a segunda vez que Oliva vive Fernando Dutra, que manteve Patrícia Abravanel em cativeiro por uma semana em 2001

21 de agosto de 2024

O ator Johnnas Oliva, de 42 anos, viverá o sequestrador de Silvio Santos, Fernando Dutra Pinto, no filme sobre o apresentador que morreu no sábado, 17. Em entrevista à Caras, Johnnas explicou seu processo para a caracterização do personagem. O longa Silvio, com Rodrigo Faro no papel do dono do SBT, deve estrear em breve.

É a segunda vez que Oliva vive Fernando Dutra, que manteve Patrícia Abravanel em cativeiro por uma semana em 2001 e fez Silvio Santos de refém. A primeira foi na série O Rei da TV, em que Silvio foi interpretado por José Rubens Chachá.

O ator conta, na entrevista, que recebeu a proposta de viver o personagem três vezes - a primeira dela, em 2018, mas o projeto acabou adiado. "Naquele fim de 2018, eu me preparei muito para viver o Fernando nas filmagens em janeiro de 2019, mas o filme acabou parando por questões burocráticas" disse ele, que revelou também à Caras que produz um diário do processo de caracterização do personagem.

Ele conta ainda que refez alguns dos passos do sequestrador: "achei um biografia dele num sebo no centro de São Paulo e tentei viver no universo que ele viveu, fui a cultos evangélicos, me candidatei para trabalhar como empacotador de um supermercado, andei e fiz amizade com meninos de rua, office boys, motoboys e observava muito alguns garotos no centro da cidade que estão atentos a qualquer tipo de situação para descolar algum trabalho rápido", disse.

Após a retomada do filme em 2022, segundo o ator, ele fez tudo isso de novo - e ainda uma dieta para perder peso.