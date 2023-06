Compadre Washington segue internado e sem previsão de alta

O cantor Compadre Washington, integrante do grupo É O Tchan, continua internado no Hospital Mater Dei, em Salvador. Segundo o boletim médico divulgado nesta sexta-feira (30), o artista mostra sinais de progresso positivo na saúde.



Apesar da melhora, ainda não há uma previsão definitiva para sua alta hospitalar. Atualmente, Compadre Washington encontra-se em uma Unidade de Internação, onde recebe cuidados e acompanhamento da cardiologia.



Pela manhã, Compadre Washington compartilhou nas redes sociais o tratamento de fisioterapia que está fazendo no hospital.