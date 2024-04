2º EM 2024

Concerto do Neojiba reúne orquestra e violoncelista com prestígio internacional

A principal Orquestra do Neojiba, programa prioritário do Governo da Bahia, se apresentará pela segunda vez em 2024 na próxima quarta-feira (10), às 19h, no Teatro Salesiano, no bairro de Nazaré. O concerto contará com a presente do violoncelista brasileiro Matias de Oliveira Pinto, além de Camila Ceuta, integrante do Coro Juvenil do Neojiba. O concerto será regido pelo pianista, maestro e diretor-geral do Neojiba, Ricardo Castro.