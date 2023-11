Concha Negra terá nova temporada a partir de janeiro

A 3ª edição do Concha Negra está confirmada e vai apresentar, de janeiro a março de 2024, espetáculos que representam a riqueza da produção musical afro-baiana no grande palco da Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). O projeto também foi realizado em 2017/2018 e em 2019/2020, mas foi interrompido pela pandemia de covid-19.



As atrações são selecionadas por meio de convocatória pública realizada pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA), através da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), do Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI) e do próprio TCA, em alinhamento com a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi), com inscrições abertas até 6 de dezembro, nos sites do TCA, Fundação Cultural ou Secult. Podem participar produções musicais dos mais variados estilos, como samba, reggae, afro, pop, afoxé, hip hop, pagode, entre outros diversos gêneros deste rico cenário.