CULTURA BAIANA

Conexão entre a África e Salvador, Casa do Benin faz 36 anos e é opção para dias de sol ou chuva em Salvador

O local possui peças relacionadas à cultura afrodiaspórica

Alô Alô Bahia

Publicado em 4 de abril de 2024 às 08:41

Casa do Benin, Pelourinho Crédito: Visit Salvador da Bahia

Espaço de intercâmbio entre as culturas africanas e brasileiras, a Casa do Benin completa 36 anos de criação no próximo mês, precisamente no dia 6 de maio. O espaço fica em um casarão na Rua Padre Agostinho Gomes, perto do Taboão, lá no Pelourinho, no coração do Centro Histórico, e representa um pedaço da África, onde o intercâmbio de culturas de lá pra cá e daqui pra lá se cria.

A Casa possui importante acervo artístico e cultural afro-brasileiro e é mantido pela Fundação Gregório de Mattos para valorização das relações culturais afro-brasileiras, com um acervo composto por cerca de 200 peças originárias do Golfo do Benin, colecionadas pelo fotógrafo francês Pierre Verger ao longo de suas viagens realizadas à África, para estudar os fluxos e refluxos entre África e Bahia.

Também possui peças relacionadas à cultura afrodiaspórica, doadas por artistas e instituições.

O local é todo decorado por tecidos coloridos, que conferem mais cor e vida à Casa. Esta decoração é uma instalação da artista plástica e designer Goya Lopes, uma das pioneiras a trabalhar de maneira criativa com a moda afro-brasileira.

A reforma tem o projeto da arquiteta modernista ítalo-brasileira Lina Bo Bardi. No casarão, se encontra o Espaço Museu Pierre Verger, onde estão expostas peças do acervo permanente com obras beninenses; a Sala de Exposição Lina Bo Bardi, que recebe mostras temporárias; e o Auditório Gilberto Gil, local de realização de eventos e oficinas de pequeno porte voltados para a comunidade.

No pátio, existe o Espaço Gourmet Jeje Nagô, com arquitetura inspirada no estilo de restaurantes antigos das comunidades rurais beninenses. A “Tatassomba” é uma réplica de edificações existentes no Benin, desenvolvida pela arquiteta Lina Bo Bardi, feita de barro e com teto de palha. Também há uma outra edificação, toda em cimento queimado – uma das assinaturas da arquiteta. Ali, existe uma sala multifuncional, além de um terraço de onde é possível ver os casarões seculares do Centro Histórico com um outro olhar.

Além disso, a Casa do Benin realiza, promove, divulga e apoia, através das exposições, os artistas baianos que têm como inspiração a arte de matriz africana.

Se você no Centro Histórico, uma boa pedida é ir primeiro à Igreja Nossa Senhora Rosário dos Pretos e, de lá, seguir para a Casa do Benin.