Confira 11 lugares para experiências gastronômicas no Horto Florestal

Lista tem restaurantes, bares e cafés

Alô Alô Bahia

Publicado em 28 de outubro de 2024 às 11:23

Aos poucos, Salvador vem se consolidando como um dos destinos mais promissores para os amantes da gastronomia, e o bairro do Horto Florestal tem se destacado nesse movimento. Conhecido por seu charme e tranquilidade, o local vem atraindo novos empreendimentos que oferecem experiências culinárias variadas e inovadoras.

Pensando nisso, o Alô Alô Bahia preparou uma lista de restaurantes, bares e cafés que prometem encantar aqueles que são apaixonados por boa comida e estão sempre ligados em novidades.

Confira:

Megiro (@megiroboteco)

Administrado pela dupla Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, o boteco do Grupo Origem abriu as portas em julho deste ano e, aos poucos, tem conquistado seu lugar no coração dos moradores da região. “Origem” ao contrário, o Megiro se define como um espaço que vai “além da cerveja gelada” e oferece um cardápio com clássicos de antigos botecos, como malassado, dobradinha, moela, pastel de xinxim de bofe e caldo de peguari, todos com o toque especial do casal.

Horário de funcionamento:

Terça e Quarta- 17h às 23h

Quinta a Sábado – 12h às 23h

Domingo – 12h às 17h

Endereço: Av. Santa Luzia, 656.

Boia (@boiarestaurante)

Especializado em frutos do mar, o restaurante comandado pelo chef Kaywa Hilton foi inaugurado em agosto deste ano. Instalado em um casarão reformado, no nº 1 da Rua José Avena, o espaço convida os clientes a mergulharem nos sabores e aromas do mar. Entre os destaques do cardápio estão a alcatra de atum, acompanhada de purê de cará defumado, e o bão de siri boia crocante, servido em pão de dendê com geleia de pimenta. Neste projeto, o chef aposta também em opções com carne, para quem não dispensa um steak tartar ou uma costela.

Horário de funcionamento:

Terça a Sábado das 12h às 16 | 18h30 às 23h

Domingo das 12h às 16h

Endereço: Rua José Avena, nº 1.

Nagui (@naguirestaurante)

Comandado pelo chef Luciano Costa, também responsável pelo Jhun, o Nagui foi recentemente inaugurado em um espaço acima do conceituado Ori, na Avenida Santa Luzia. Com um conceito de bistrô intimista, o restaurante especializado em culinária japonesa oferece um cardápio no padrão do chef, com opções tanto para o almoço quanto para o jantar.

Horário de funcionamento:

Terça a Domingo – 11h às 15h

Terça, Quarta, Quinta e Domingo – 18h às 23h

Sexta e Sábado – 18h às 00h

Endereço: Av. Santa Luzia, 656.

Mana (@vempromana)

Especializado em café da manhã e brunch, o estabelecimento está localizado no Shopping Alameda Vert e oferece um cardápio variado, especialmente para quem busca opções saudáveis.

Horário de funcionamento:

7h30 às 21h

Endereço: Rua Waldemar Falcão, Shopping Alameda Vert.

Pur Doux (@purdouxpatisserie)

Ideal para os amantes de doces e suas variedades, a confeitaria comandada por Júlia Pessoa é destaque por seu ambiente agradável e delicadeza em seus pratos. Além disso, o espaço também oferece um cardápio com opções de café da manhã e almoço.

Horário de funcionamento:

Segunda a Sexta – 10h às 20h

Sábado, Domingo e feriados – 8h às 21h

Endereço: Rua Waldemar Falcão, Shopping Alameda Vert.

Decanter (@decantersalvador)

Recém inaugurada na Alameda Vert, a segunda unidade da loja especializada em vinhos de Salvador traz uma grande diversidade de produtos, se tornando o lugar perfeito para experimentar rótulos mundialmente reconhecidos. O cliente pode consumir no local, em uma das mesas no amplo pátio do shopping, ou levar para casa.

Horário de funcionamento:

Terça a sábado – das 13h às 22h

Endereço: Rua Waldemar Falcão, Shopping Alameda Vert.

Zepp Smash (@zeppsmash)

Hamburgueria especializada em smash burgers, versão do hambúrguer um pouco menor e prensado diretamente na chapa, o estabelecimento é administrado pela empresária Karine Queiroz e apresenta um visual vintage moderno.

Horário de funcionamento:

Segunda a domingo – 17h às 22h

Endereço: Rua Waldemar Falcão, Shopping Alameda Vert.

A Taberna (@atabernahorto)

Um dos mais novos empreendimentos do Grupo Soho, o restaurante não apenas apresenta uma cozinha inspirada na culinária ibérica, mas também em decoração e carta de bebidas inspiradas nos estabelecimentos comuns nas regiões de Portugal e Espanha.

Horário de funcionamento:

Terça a Quinta – 12h às 15h | 18h às 23h

Sexta e Sábado – 12h às 23h

Domingo – 12h às 17h

Endereço: Rua Waldemar Falcão, 323.

Casa Chalabi (@casachalabi)

Dedicado à cozinha líbano-mediterrânea, o restaurante comandado pelo grupo Pasta em Casa fica no H Mall e conta com um cardápio rico em tradição, mas com frescor e modernidade. Em seu menu, estão pratos como Kafta de Cordeiro, além de sanduíches de queijo de cabra, frango defumado e rosbife com atum em conserva.

Horário de funcionamento:

Domingo e Segunda – 10h às 17h

Terça a Sábado – 11h às 22h

Endereço: Rua Waldemar Falcão, 323.

Bargaço (@bargaco_horto)

Tradicional restaurante da orla de Salvador, o Bargaço abriu, no ano passado, uma unidade no Horto Florestal. A nova unidade mantém o clima aconchegante da casa matriz e oferece uma varanda cercada de verde. No cardápio, os clientes podem apreciar pratos como lagosta ao molho de manteiga, grelhado Bargaço, moquecas e coquilles, uma casquinha gratinada recheada com peixe e camarão.

Horário de funcionamento:

Segunda à Domingo: das 12h às 21h

Endereço: R. Piratancará, 85 – Condomínio Jardim Teresópolis

Oakberry

Outra alternativa para quem busca opções saudáveis e práticas no dia a dia, a Okaberry fica no Pátio Santa Luiza e oferece açaí com uma variedade de acompanhamentos. De fácil acesso, o quiosque tem se destacado na região.